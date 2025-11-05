Na avtocestnem postajališču zagorel ukrajinski tovornjak #foto

Policisti so bili v torek zjutraj obveščeni o požaru na tovornem vozilu na avtocestnem počivališču v Murski Soboti. Na podlagi zbranih obvestil in opravljenega ogleda so ugotovili, da je požar na tovornjaku ukrajinskih registrskih oznak najverjetneje izbruhnil zaradi napake na električni napeljavi.

V požaru ni bil nihče poškodovan. Nastala je materialna škoda, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 30 tisoč evrov. Ker je bila tuja krivda izključena, bodo kriminalisti Policijske uprave (PU) Murska Sobota o dogodku obvestili okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti, so sporočili s PU Murska Sobota.