Ponedeljek, 3. 11. 2025, 9.41
52 minut
Ogromen požar v okolici Laporja: dve osebi odpeljali v bolnišnico, škode za 150 tisočakov
V okolici Laporja v občini Slovenska Bistrica je v nedeljo zagorelo v gospodarskem objektu, v katerem sta bili živina in kmetijska mehanizacija. Zaradi vdihavanja dima so dve osebi odpeljali v bolnišnico, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Po prvi oceni materialna škoda znaša okoli 150 tisoč evrov.
Zgodaj zjutraj je na kraju še potekala gasilska intervencija. Mariborski policisti danes nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje okoliščin, ki so privedle do požara, so še zapisali na PU Maribor.