Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
3. 11. 2025,
9.41

Osveženo pred

52 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
gasilci požar PU Maribor

Ponedeljek, 3. 11. 2025, 9.41

52 minut

Ogromen požar v okolici Laporja: dve osebi odpeljali v bolnišnico, škode za 150 tisočakov

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Gasilci | Foto STA

Foto: STA

V okolici Laporja v občini Slovenska Bistrica je v nedeljo zagorelo v gospodarskem objektu, v katerem sta bili živina in kmetijska mehanizacija. Zaradi vdihavanja dima so dve osebi odpeljali v bolnišnico, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Po prvi oceni materialna škoda znaša okoli 150 tisoč evrov.

Zgodaj zjutraj je na kraju še potekala gasilska intervencija. Mariborski policisti danes nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje okoliščin, ki so privedle do požara, so še zapisali na PU Maribor. 

PGD Rovte
Novice S prodajo koledarjev zbrale za novo opremo: "Res nismo bile dobro opremljene"
gasilci požar PU Maribor
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.