Ogromen požar v okolici Laporja: dve osebi odpeljali v bolnišnico, škode za 150 tisočakov

V okolici Laporja v občini Slovenska Bistrica je v nedeljo zagorelo v gospodarskem objektu, v katerem sta bili živina in kmetijska mehanizacija. Zaradi vdihavanja dima so dve osebi odpeljali v bolnišnico, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Po prvi oceni materialna škoda znaša okoli 150 tisoč evrov.