Benjamin Šeško se vrača

Na Otoku se igra 16. krog angleškega prvenstva. Manchester United bo ob 21. uri gostil Bournemouth, prvič po dobrem mesecu dni se po poškodbi in težavah z zastrupitvijo vrača Benjamin Šeško. Slovenski nogometaš bo srečanje začel na klopi. Njegov rojak Jaka Bijol je z Leeds Unitedom remiziral (1:1) proti Brentfordu. Slovenec, ki je tekmo začel v prvi postavi, pa je bil zamenjan v 73. minuti oziroma po prejetem zadetku, ob katerem ni najbolje posredoval. Vodilni Arsenal je v razburljivem srečanju ugnal Wolverhampton z 2:1, gostje pa so si zabili dva avtogola. Najbližja zasledovalca topničarjev, Manchester City in Aston Villa, sta brez praske opravila z nalogama v Londonu. V soboto je branilec naslova Liverpool ugnal Brighton (2:0).

Najdražji slovenski nogometaš Benjamin Šeško po poškodbi kolena, ki jo je staknil pred dobrim mesecem dni na gostovanju pri Tottenhamu, še ni zaigral na Otoku. V zadnjem obdobju ni manjkalo neuradnih napovedi o tem, da bi se lahko vrnil na igrišče sredi decembra, najverjetneje že na domači tekmi z Bournemouthom.

Napovedi so se uresničile. Posavec, ki mu je hitrejšo vrnitev po poškodbi kolena onemogočila zastrupitev s hrano, bo danes proti Bournemouthu kandidiral za nastop. Srečanje bo začel na klopi.

Pri Unitedu bosta zanesljivo manjkala Harry Maguire in Matthijs de Ligt, dvoboj pa bo tudi v znamenju afriških legionarjev. To bo namreč še zadnja tekma, na kateri bosta pred odhodom na tropsko celino zaigrala Bryan Mbeumo in Amad Diallo, medtem ko bo Noussair Mazraoui med gledalci.

Bryan Mbeumo bo v prihodnjih tednih zastopal Kamerun na afriškem prvenstvu. Foto: Reuters

Kamerunec Mbeumo je prvi strelec Uniteda v tej sezoni, zaradi nastopa na afriškem pokalu narodov, ki traja od 21. decembra do 18. januarja, pa bi ga lahko v Manchestru pogrešali kar dolgo.

Jaka Bijol je igral do 73. minute. Foto: Reuters

Na zadnji nedeljski tekmi sta se v Londonu merila Brentford in Leeds, kjer igra slovenski reprezentant Jaka Bijol. Domači so v 71. minuti povedli, tudi po ne povsem posrečeni Bijolovi reakciji. Ta je po predložku z leve strani žogo odbil točno na noge Jordanu Hendersonu, nato pa ni uspel blokirati njegovega strela, čeprav se je žoge na poti v mrežo dotaknil. Takoj po prejetem golu je moral tudi iz igre. A njegovi ekipi je uspelo izenačiti, s strelom z glavo je v 82. minuti gol dosegel Dominic Calvert-Lewin, ki se je med strelce vpisal že na četrti zaporedni tekmi. Izenačenje je bilo povsem zasluženo, Leeds je bil večji del tekme celo malenkost boljši, tako v posesti žoge kot v številu priložnosti.

Do zmag sta prišla glavna zasledovalca vodilnega Arsenala, Manchester City in Aston Villa. Sinjemodri so s 3:0 zmagali na gostovanju pri Crystal Palacu, ki je bil vsaj v uvodu boljši tekmec, a je bil kaznovan za neizkoriščene priložnosti. Erling Haaland je svojo ekipo v 41. minuti povedel v vodstvo, na 2:0 je v 69. povišal Phil Foden, končni izid pa je s svojim drugim zadetkom, tokrat z bele pike, postavil Haaland.

Erling Haaland je že pri 17 zadetkih. Foto: Reuters

Bolj razburljivo je bilo na London stadionu, kjer je Aston Villa proti West Hamu, ki je sicer zadel že v prvi minuti, dvakrat zaostajala, a na koncu prišla do polnega izkupička. Odločilni zadetek za tri točke je v 79. minuti dosegel Morgan Rogers.

Notthingham Forest je s 3:0 premagal Tottenham, z dvema goloma in asistenco je bil junak tekme Callum Hudson-Odoi. Sunderland je bil na svoj način z 1:0 boljši od Newcastla, tekmo je odločil avtogol Nicka Woltemadeja v 46. minuti.

Arsenal po drami do zmage

Nogometaši Arsenala, vodilne ekipe angleškega prvenstva, so v 16. krogu doživeli pravo dramo. V srhljivi končnici so pred svojimi navijači proti prepričljivo najslabšem moštvu lige vendarle prišli do treh točk, potem ko so si gosti zabili dva avtogola.

Prvega v 70. minuti, ko je bil nesrečnik vratar Sam Johnstone, je Bukayo Saka neposredno iz kota zadel vratnico, od katere se je žoga najprej odbila v vratarja, od njega pa v mrežo.

Tako si je dal duška vratar Arsenala, David Raya, po drugem avtogolu gostov, po katerem je postalo jasno, da bodo topničarji osvojili pomembne tri točke v boju za naslov. Foto: Reuters

V 90. minuti je Tolu Arokodare z glavo izenačil, v četrti minuti sodnikovega dodatka pa je prišlo do novega avtogola, po predložku Sake z desne strani je svojega vratarja nesrečno z glavo premagal Yerson Mosquera.

Liverpool do zmage, Salah vstopil in podal

Mohamed Salah je znova začel dvoboj na klopi. V igro je vstopil po 26 minutah, nato pa prispeval podajo. Po tekmi se bo odpravil v Afriko, saj bo z Egiptom nastopil na afriškem pokalu narodov. Foto: Reuters

Liverpool je pred gostovanjem neugodnega Brightona zadnji dve tekmi igral neodločeno, tokrat pa vendarle zmagal. Junak tekme je bil Hugo Ekitike, ki je dosegel oba gola.

Najprej je že v 45. sekundi tekme izkoristil veliko napako gostujoče obrambe, ki je njegovi ekipi, natančneje Joeju Gomezu, podarila žogo, v drugem polčasu pa ga je tekmečeva obramba po kotu povsem pozabila v kazenskem prostoru, kar je kaznoval z natančnim strelom z glavo.

Francoz Hugo Ekitike je popeljal Liverpool v vodstvo po zgolj 45 sekundah. Podajo je prispeval Joe Gomez. Ekitike je dosegel tudi drugi gol za rdeče. Foto: Reuters

Modri boljši od Evertona

Cole Palmer je dosegel prvi zadetek za Chelsea. Foto: Reuters Svetovni klubski prvak Chelsea pred gostovanjem Evertona ni zmagal na treh zadnjih prvenstvenih tekmah, izgubil pa je tudi zadnjo tekmo v ligi prvakov. Tako je zmago za boljše vzdušje v ekipi nujno potreboval, vroči Everton pa zanj ni predstavljal lahke naloge in je tudi ni imel.

Everton, predvsem njegov zvezdnik Jack Grealish, je imel veliko priložnosti, da bi iztržil ugodnejši izid, gola pa prejel v obdobju svoje največje premoči. Oba v prvem polčasu: v 21. minuti je Malo Gusto lepo našel Cola Palmerja, ki je sam pritekel pred reprezentančnega kolega, vratarja Jordana Pickforda, in ga tudi premagal.

V sodnikovem dodatku se je Gusto še sam vpisal med strelce, izkoristil je lepo podajo Pedra Neta, ki je gostujoči obrambi pobegnil po desni strani. Gosti so v drugem polčasu zadeli tudi vratnico, sreče je zmanjkalo Ilimanu Ndiayeju.

