V domu upokojencev v Tuzli izbruhnil požar: umrlo najmanj 10 ljudi, 20 je ranjenih #foto

V torek zvečer je v domu starejših občanov v Tuzli izbruhnil požar. Življenje je izgubilo najmanj 10 ljudi, še 20 je ranjenih, nekateri med njimi so v kritičnem stanju, poročajo tamkajšnji mediji.

V domu upokojencev v Tuzli so potrdili, da je požar izbruhnil v torek ob 20.45 v sedmem nadstropju. "S hitrim posredovanjem so pripadniki poklicne gasilske enote Tuzla uspeli požar spravili pod nadzor in ga pogasili. Na kraju so posredovale tudi poklicna gasilska enota Srebrenik in prostovoljne gasilske enote Gornja Tuzla in Tuzla," so sporočili iz doma.

"Živim v tretjem nadstropju, pogledala sem skozi okno in videla goreče ruševine, ki so padale od zgoraj. Stekla sem na hodnik. V zgornjih nadstropjih so ljudje, ki so priklenjeni na posteljo," je za Radiotelevizijo Bosne in Hercegovine (BHRT) povedala vidno pretresena stanovalka doma Ruža Kajić.

Ministrstvo za zdravje kantona Tuzla je sporočilo, da je v požaru umrlo najmanj 10 ljudi. 20 stanovalcev je potrebovalo zdravniško oskrbo, nekateri med njimi so v kritičnem stanju. Poškodovane stanovalce so prepeljali v Univerzitetni klinični center v Tuzli. Med poškodovanimi so bili poleg stanovalcev doma upokojencev in zaposlenih tudi policisti, gasilci in zdravstveni delavci.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Katastrofa ogromnih razsežnosti

"Trupla umrlih bodo prepeljana v spominski center za identifikacijo in obdukcijo. Na kraju dogodka je preiskovalna skupina, preiskava pa bo opravljena, ko bodo razmere ustrezne, z namenom ugotovitve vzroka požara in vseh drugih dejstev, pomembnih za preiskavo," je v izjavi sporočilo ministrstvo za notranje zadeve.

Premier Federacije BiH Nermin Nikšić je izrekel sožalje družinam in tragični dogodek označil za "katastrofo ogromnih razsežnosti".

Premier kantona Tuzla Irfan Halilagić je za BHRT povedal, da trenutno iščejo rešitev za začasno namestitev drugih stanovalcev doma.