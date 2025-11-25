Družba Terme Čatež, eno največjih turističnih podjetij v državi, ki je del poslovne skupine DZS, je po več neuspelih poskusih vendarle našla kupca za hotelsko-kopališki kompleks Aquapark Žusterna v Kopru, poroča portal Necenzurirano. Novi lastnik je podjetje LSP Nepremičnine, za katerim stojijo trije znani slovenski poslovneži.

Terme Čatež, ki jih prek skupine DZS obvladuje Bojan Petan, so koprski kompleks v preteklih letih, prvič leta 2015, poskusile prodati dvakrat, a niso bile uspešne. Lani oktobra so nato sporočili, da bodo hotelski objekt prenovili, v njem uredili apartmaje in jih nato prodali. Gostinski del kompleksa naj bi medtem prodali.

Toda temeljite prenove celotnega objekta, za kar naj bi porabili šest milijonov evrov, na koncu po poročanju Necenzurirano ni bilo. Raje so se odločili za prodajo, prenovo pa bodo prepustili novim lastnikom.

Eden največjih nepremičninskih poslov v Sloveniji

Po navedbah portala je bil tako pred dnevi stran od oči javnosti sklenjen posel prodaje kompleksa, ki je tudi eden največjih nepremičninskih poslov v Sloveniji letos. Za več kot 12 milijonov evrov je Aquapark Žusterna kupilo podjetje LSP nepremičnine. Necenzurirano piše, da so pogodbo o nakupu podpisali v začetku oktobra, pred nekaj dnevi pa so začeli tudi s postopki spremembe lastništva.

Za nakupom trije znani poslovneži

V lastništvu podjetja LSP Nepremičnine se prek drugih podjetij skrivajo trije znani poslovneži.

Prvi je nekdanji direktor in solastnik trgovca s pohištvom Lesnina Bojan Papič, ki je skupaj z ostalimi lastnik družbo pred leti prodal avstrijskemu pohištvenemu velikanu XXXLutz, od tedaj pa se ukvarja z nepremičninskimi in posojilnimi posli.

Drugi je Alex Luckmann, nekdanji direktor družbe Filc iz Škofje Loke, ki se ukvarja s proizvodnjo tehničnega tekstila, in je bila pred leti prodana nemški multinacionalki Freudenberg.

Tretji pa je Samo Lampret, dolgoletni direktor podjetja Acron iz Slovenj Gradca, ki se ukvarja s prodajo pisarniškega materiala in potovalnih izdelkov, širši javnosti pa je postalo znano kot največji dobavitelj zaščitne opreme državi med prvim valom epidemije covida-19.