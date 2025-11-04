Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Torek,
4. 11. 2025,
12.10

Torek, 4. 11. 2025, 12.10

Požar v bližini Zagreba, dim sega kilometre daleč #video #foto

Hrvaški mediji poročajo o požaru, ki je izbruhnil v skladišču v Sveti Nedelji, zagorele so avtomobilske pnevmatike. Na terenu so reševalci z reševalnimi vozili in gasilci. Z ognjem se borijo gasilci iz Svete Nedelje, na pomoč so poklicali tudi dodatne gasilske enote.

Požar je izbruhnil v podjetju Pneumatik, ki uvaža, distribuira in prodaja avtomobilske pnevmatike. 

požar, skladišče, pnevmatike, Velika Nedelja | Foto:

Tik ob skladišču je stavba podjetja Tahograf, zato so sprva domnevali, da je požar izbruhnil tam.

Nad Sveto Nedeljo se vali gost črn dim, ki se vidi kilometre daleč, poročajo očividci.

Vzrok za požar, ki je izbruhnil okoli poldneva, še ni znan.

Iz mestne občine Sveta Nedelja so občanom medtem priporočili, naj se brez potrebe ne zadržujejo na prostem in naj preventivno zaprejo okna in vrata.

požar, pnevmatike, skladišče, Velika Nedelja | Foto:

"Vonj je močan, dima pa je toliko, da je zameglil vso ulico. Grozno je. Prispelo je kup gasilcev in reševalci," je za 24sata povedal bralec.

Več informacij sledi ...

