Hrvaški mediji poročajo o požaru, ki je izbruhnil v skladišču v Sveti Nedelji, zagorele so avtomobilske pnevmatike. Na terenu so reševalci z reševalnimi vozili in gasilci. Z ognjem se borijo gasilci iz Svete Nedelje, na pomoč so poklicali tudi dodatne gasilske enote.

Požar je izbruhnil v podjetju Pneumatik, ki uvaža, distribuira in prodaja avtomobilske pnevmatike.

Tik ob skladišču je stavba podjetja Tahograf, zato so sprva domnevali, da je požar izbruhnil tam.

Nad Sveto Nedeljo se vali gost črn dim, ki se vidi kilometre daleč, poročajo očividci.

Gusti crni dim nadomak Zagreba: Izbio požar u skladištu, hitne službe su na terenu. #dnevnikhrhttps://t.co/HukjGJVpT7 — DNEVNIK.hr (@DNEVNIKhr) November 4, 2025

Vzrok za požar, ki je izbruhnil okoli poldneva, še ni znan.

Iz mestne občine Sveta Nedelja so občanom medtem priporočili, naj se brez potrebe ne zadržujejo na prostem in naj preventivno zaprejo okna in vrata.

"Vonj je močan, dima pa je toliko, da je zameglil vso ulico. Grozno je. Prispelo je kup gasilcev in reševalci," je za 24sata povedal bralec.

