Francoske oblasti so danes aretirale še štiri ljudi, ki naj bi bili povezani s spektakularno krajo draguljev iz muzeja Louvre, ki jo je skupina štirih moških izvedla 19. oktobra kar sredi belega dne, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdila pariška tožilka Laure Beccuau.

Policija je davi aretirala moškega, ki naj bi bil po poročanju časnika Le Parisien eden od štirih tatov, ki so sredi oktobra iz muzeja Louvre ukradli dragulje iz 19. stoletja. Ostale tri domnevne tatove in še eno žensko so oblasti aretirale že konec oktobra oziroma v začetku novembra.

Štirje moški, preoblečeni v delavce

Četverica moških, preoblečenih v delavce, je iz Louvra s pomočjo transportne lestve ukradla osem kosov nakita v skupni vrednosti okoli 88 milijonov evrov. Dva izmed tatov sta vdrla v muzej, ukradla nakit in nato skupaj z drugima dvema zbežala na skuterjih.

Policisti so danes v kraju Mayenne na severu Francije aretirali še tri osebe, ki naj bi bile povezane z zadnjim od aretiranih osumljencev. Po podatkih tožilke Beccuau so tako danes v povezavi s primerom skupno aretirali dva moška, stara 38 in 39 let, ter dve ženski, stari 31 in 40 let.

Kdo je naročnik kraje draguljev?

Preiskovalci še vedno poskušajo ugotoviti, kdo je naročil krajo draguljev. Poleg tega francoske oblasti še vedno iščejo ukraden nakit. Vodstvo muzeja Louvre je medtem po poročanju agencije Reuters prejšnji teden sporočilo, da bodo sprejeli več ukrepov za izboljšanje varnosti muzeja po oktobrski kraji, med drugim naj bi do konca leta 2026 namestili sto zunanjih kamer.