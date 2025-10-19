Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Nedelja,
19. 10. 2025,
11.18

Tatovi oropali znameniti pariški muzej Louvre

Louvre, Pariz | Muzej so za obiskovalce zaprli. | Foto Guliverimage

Muzej so za obiskovalce zaprli.

Foto: Guliverimage

V znamenitem muzeju Louvre v središču Pariza se je zgodila tatvina, je sporočila francoska ministrica za kulturo Rachida Dati. Po njenih besedah se je incident zgodil danes zjutraj, ko so muzej odprli za obiskovalce. Kaj, če sploh, je bilo ukradeno, še ni znano.

Policija incident, v katerem ni bila poškodovana nobena oseba, še preiskuje, muzej pa so za obiskovalce zaprli.

Da bo muzej zaradi "izjemnih razlogov" zaprt do konca dneva, so na družbenih omrežjih potrdili tudi predstavniki muzeja.

