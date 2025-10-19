V znamenitem muzeju Louvre v središču Pariza se je zgodila tatvina, je sporočila francoska ministrica za kulturo Rachida Dati. Po njenih besedah se je incident zgodil danes zjutraj, ko so muzej odprli za obiskovalce. Kaj, če sploh, je bilo ukradeno, še ni znano.

Policija incident, v katerem ni bila poškodovana nobena oseba, še preiskuje, muzej pa so za obiskovalce zaprli.

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025

Da bo muzej zaradi "izjemnih razlogov" zaprt do konca dneva, so na družbenih omrežjih potrdili tudi predstavniki muzeja.