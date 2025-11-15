Spektakel v polnih Stožicah! Za Slovenijo šteje le zmaga, Kosovo pred zgodovinskim podvigom.

Obeta se pestra nogometna sobota. Danes bi lahko dobili še štiri evropske udeležence SP 2026. Enega tudi v ''slovenski'' skupini, kjer si lahko dragoceno vstopnico že zagotovi Švica. Za kaj takega pa bo potrebovala tudi pomoč Kekove čete, ki proti Kosovu nujno potrebuje zmago, če še želi ostati v igri za nastop na SP 2026. Kot prva bo imela danes zaključno žogico za nastop na mundialu Belgija, ki bo ob 15. uri gostovala v oddaljenem Kazahstanu, pozneje lahko poleg Švice cilj uresničita tudi Španija in Avstrija.

Evropske kvalifikacije za SP 2026 so za zdaj potrdile tri udeležence bližajočega se spektakla v ZDA, Mehiki in Kanadi. To so Anglija, Francija in Hrvaška, le še neverjeten čudež pa bi lahko nastop na največjem tekmovanju preprečil Norveški. Danes bi se lahko na seznamu končnih evropskih potnikov na SP 2026 znašlo še nekaj reprezentanc, obeta pa se tudi odločilni spopad za Kekovo četo, ki mora nujno premagati Kosovo, če še želi ohraniti upanje za osvojitev drugega mesta, s tem pa tudi nastopa v spomladanskih dodatnih kvalifikacijah.

Slovenija brez Šeška in Gnezde Čerina

Slovenija bo v razprodanih Stožicah ob 20.45 gostila Kosovo. Gostujoči privrženci, ki so si zagotovili vstopnico na eni izmed treh "slovenskih" tribun, bodo morali upoštevati pravilo, da je vstop možen le z navijaškimi in državnimi obeležji Slovenije. To je zgodovinska tekma za Kosovo, ki si lahko prvič zagotovi (vsaj) nastop v dodatnih kvalifikacijah za veliko tekmovanje. Če bi Slovenija še v petem poizkusu v tem kvalifikacijskem ciklusu ostala brez zmage, bi izgubila vse možnosti za skok na drugo mesto, Kosovo pa bi že proslavljal največji uspeh v kratki državni zgodovini.

Ko sta se Slovenija in Kosovo pomerila v Stožicah leta 2020 (2:1), so bile tribune zaradi pandemije koronavirusa povsem prazne. Danes bodo pokale po šivih. Foto: Grega Valančič/Sportida

Če bi se zalomilo še vodilni Švici, ki bo gostila zadnjeuvrščeno Švedsko, bi Kosovo ostal v igri celo za prvo mesto v skupini in neposredno udeležbo na SP 2026. Švedsko, ki jo po novem vodi Anglež Graham Potter, vsaj do neke mere pomirja dejstvo, da ima zaradi dobrih predstav v zadnji izvedbi lige narodov že zagotovljen nastop v dodatnih kvalifikacijah.

Selektor Slovenije Matjaž Kek danes ne bo mogel računati na dva pomembna igralca. Zaradi poškodbe kolena bo manjkal Benjamin Šeško, zaradi kazni rumenih kartonov pa Adam Gnezda Čerin. To bo četrta tekma med Slovenijo in Kosovom. Vse tri prejšnje je vodil selektor Kek, Slovenija pa pod njegovim vodstvom še ni izgubila proti Kosovu. Pred petimi leti je dvakrat zmagala (2:1 v Ljubljani in 1:0 v Prištini), letos pa v gosteh na Kosovu remizirala z 0:0.

Belgija ima zaključno žogico v Kazahstanu

Današnji spored se bo začel v skupini J že ob 15. uri, ko se bosta pomerila Kazahstan in Belgija. Rdeči vragi imajo zaključno žogico za nastop na SP 2026. Če bi zmagali, bi si zagotovili neulovljivo prednost pred Severno Makedonijo in Walesom, ki bo ob 18. uri gostoval pri Liechtensteinu.

Če bo Belgija danes premagala Kazahstan, se bo na seznamu udeležencev SP 2026 pridružila Angliji, Franciji in Hrvaški. Foto: Reuters

Ob 18. uri se bosta začeli obe tekmi v skupini E, kjer si lahko nastop na SP 2026, če bo danes osvojila več točk od Turčije, že zagotovi Španija. Aktualni evropski prvak bo gostoval v Gruziji, kjer bo skušala upravičiti vlogo favorita brez Lamineja Yamala. Turki bodo pričakali skromno Bolgarijo, ki je še vedno brez točk, nanizala pa je štiri poraze ob skromni gol razliki 1:16.

Danes bi lahko proslavljali tudi pri severnih slovenskih sosedih. Avstrija bo v skupini H gostovala na Cipru. Če bo danes zmagala, Bosna in Hercegovina pa zvečer v Zenici ne bo premagala Romunije, si bodo Avstrijci že prislužili vstopnico za mundial. To bi bil velik uspeh za Avstrijo, ki je nazadnje na svetovnem prvenstvu igrala leta 1998, nato pa bila šestkrat zapored neuspešna v kvalifikacijah.

Avstrijski navijači čakajo na nastop njihovih ljubljencev na svetovnem prvenstvu že vse od leta 1998. Foto: Guliverimage

V skupini C se bo o prvem mestu odločalo v zadnjem krogu, Danska pa bi lahko danes pobegnila Škotski, saj jo čaka na papirju veliko lažje delo. Skandinavci bodo gostili Beloruse, Otočani pa gostovali v Grčiji.

Reprezentance, ki so se že uvrstile na SP (30 od 48): Afrika (9 od 9+1): Alžirija, Egipt, Gana, Južna Afrika, Maroko, Senegal, Slonokoščena obala, Tunizija, Zelenortski otoki

Azija (8 od 8+1): Avstralija, Iran, Japonska, Jordanija, Južna Koreja, Katar, Savdska Arabija, Uzbekistan

Evropa (3 od 16): Anglija, Francija, Hrvaška

Južna Amerika (6 od 6+1): Argentina, Brazilija, Ekvador, Kolumbija, Paragvaj, Urugvaj

Severna in Srednja Amerika (3 od 6+2): Kanada, Mehika, ZDA (vse kot gostiteljice)

Oceanija (1 od 1+1): Nova Zelandija

