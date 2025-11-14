Kapetan Jan Oblak odločno: Dokler so možnosti, verjamemo

"Vemo, da je pred nami težka naloga, a dokler so možnosti, verjamemo," je pred zadnjima dvema tekmama v kvalifikacijah za SP 2026, s Kosovom in Švedsko, odločno zatrdil kapetan Jan Oblak. Slovenija mora na obeh tekmah zmagati.

Pred zadnjima dvema tekmama kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026 je Slovenija v zelo zahtevnem položaju (tri točke). Je štiri točke za reprezentanco Kosova (sedem točk), ta pa trenutno zaseda drugo mesto, ki prinaša dodatne kvalifikacije. Švica je z desetimi točkami za Slovenijo nedosegljiva. Izbranci Matjaža Keka morajo v soboto premagati Kosovo in v torek še zadnjeuvrščeno Švedsko (ena točka), obenem pa Kosovo ne sme premagati Švice, za katero torkova tekma najverjetneje ne bo več zelo pomembna.

Jan Oblak Foto: Aleš Fevžer "Želja je, da zmagamo. Verjamem, da na to lahko uspe," je pred sobotno tekmo s Kosovom na uradni novinarski konferenci odločno zatrdil kapetan Jan Oblak. "Ne samo ta teden, ta želja se čuti že od začetka kvalifikacij. Na žalost se na prejšnjih tekmah stvari niso odvile, kot bi si želeli, ampak ta želja je prisotna od zaključka evropskega prvenstva, na vsaki akciji, na vsakem treningu, na vsaki tekmi. Zdaj ni nič drugače, želja je še vedno enaka. Vemo, da je pred nami težka naloga, a dokler so možnosti, verjamemo."

"Igrati je treba z glavo od začetka do konca"

V Prištini je bil oktobra končni rezultat 0:0, Slovenija je v drugem polčasu zapravila številne priložnosti. Kapetana smo vprašali, kakšen bo pristop zdaj. "Pričakujemo težko tekmo. Kosovo je ekipa, ki je zelo dobra v protinapadih. Tudi na Kosovu se nismo zaleteli od prve minute. Nismo ekipa, ki je zmožna igrati na tak način. Igrati je treba z glavo od začetka do konca. Priložnosti vedno pridejo, v Prištini smo jih imeli, a jih na žalost nismo izkoristili. Vemo, da potrebujemo tri točke, a to ne pomeni, da lahko od prve minute igramo brezglavo. Kadarkoli smo tako igrali, se ni končalo dobro."

Matjaž Kek: Odsotnost Čerina in Šeška bomo nadomestili

Za reprezentanti je pet dni priprav na Brdu pri Kranju. Foto: Aleš Fevžer Selektor Kek je zadovoljen z opravljenih v tem tednu. "Imeli smo čas, da igralce, ki so imeli veliko minutažo v zadnjih tednih, regeneriramo. Po drugi strani pa smo imeli dovolj časa za trening. Večjih poškodb ni. Nekaj težav ima Benjamin Verbič. Odsotnost Čerina in Šeška bomo nadomestili. Normalno je, da pride kakšen karton, kakšna poškodba, zato je zelo pomembno, da imamo kader, ki je postavljen, kader, v katerem so mogoče menjave." Benjamin Verbič je dobil udarec na treningu. Adam Gnezda Čerin ne sme igrati zaradi kartonov, Benjamin Šeško je ostal v Manchestru zaradi poškodbe.

Tudi kapetan Oblak ni stoodstoten, a to za tako pomembno tekmo ne sme biti ovira, poudarja. "Vsak igralec ima določene težave, saj imamo vsi veliko tekem za sabo. Tudi jaz nisem brez težav, določene stvari me bolijo. Prve tri dni sem se posvečal predvsem regeneraciji. O tem, da bom na tekmi stoodstoten, ni dvoma. Vedno sem bil, vedno bom. Ne glede na bolečine."

"Tekme, ki zahtevajo kakovost na igrišču in v karakterju"

Matjaž Kek Foto: Aleš Fevžer "Tekma bo težka in ima veliko vlogo, saj bo konec v štirih dneh kvalifikacij. Zavedanje polnih Stožic, zavedanje odgovornosti je privilegij v življenju, ne obremenitev, ki te zavira, da ne pokažeš, česa si zmožen. Spoštujemo to, kar so dosegli Kosovci v zadnjem času, a razmišljamo o svojih dobrih stvareh. Pričakujemo pomoč s tribun, čeprav bo kar nekaj njihovih navijačev. To so tekme, ki zahtevajo kakovost na igrišču in v karakterju. Prepričan sem, da bomo dobri," je odločen selektor. Želi si pomoči navijačev, a se obenem zaveda, da bo igra tista, ki jih bo dvignila. "Jasno nam je, da je vse odvisno od nas, od naše ekipe, od tega, kako odigramo. Moraš biti pripravljen tudi na kritiko, če nisi na pravi ravni. A jaz sem prepričan, da bomo dobro odigrali." Glede na prejšnje tekme bo največji izziv zadeti. Na štirih tekmah so dosegli le dva gola.

Po ostrih selektorjevih besedah v ponedeljek, potem ko NZS sprva ni dobila informacij o Šeškovem stanju, se je diplomatski spor, kot so ga poimenovali v angleških medijih, hitro uredil. "Pričakovano od angleških medijev. A ko je komunikacija med NZS oziroma našo zdravniško službo in Manchestrom stekla, je bila težava v petih minutah rešena. Jaz se zahvaljujem Manchestru za sodelovanje. Naša zdravniška služba je vse pregledala in zadeve je bilo konec. Beniju želim uspešno rehabilitacijo in čimprejšnjo vrnitev na igrišče. Vemo, da se tam najboljše počuti in da tam najbolje deluje."

"Nočem, da so fantje mirni"

Foto: Aleš Fevžer O psihološki pripravi na tekmo selektor pravi: "Nočem, da so fantje mirni. Hočem, da so samozavestni, odločni, pogumni, da se držijo dogovora. Da vejo, kaj narediti, ko imamo žogo, in kako jo treba reagirati, ko jo izgubimo oziroma je nimamo. Če kdo tako tekmo jemlje kot pritisk, je v napačnem poslu. Taka je moja izkušnja, moje videnje. Pritisk mora biti privilegij."

Ti fantje bodo delali še velike stvari, je po evropskem prvenstvu 2024 dejal selektor Kek. In še vedno je prepričan o tem. "Imamo mlado reprezentance. Prepričan sem, da bodo še dosegali dobre, velike rezultate."