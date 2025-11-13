Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
13. 11. 2025,
19.30

Osveženo pred

1 ura, 25 minut

Pred sobotno tekmo s Kosovom

Erik Janža: Pripravljenih imamo več načinov, kako premagati Kosovo

"Vemo, kaj hočemo, imamo pripravljenih več načinov, kako premagati Kosovo, seveda pa bo nekaj odvisno tudi od tekmecev," pravi Erik Janža.

"Vemo, kaj hočemo, imamo pripravljenih več načinov, kako premagati Kosovo, seveda pa bo nekaj odvisno tudi od tekmecev," pravi Erik Janža.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska nogometna reprezentanca na Brdu pri Kranju se še naprej pripravlja na zelo pomembno kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo 2026 s Kosovom, ki bo v soboto v Ljubljani. Selektor Matjaž Kek je na treningu imel na voljo vse razpoložljive moči, nekaj vprašanj sicer še ostaja, a v slovenskem taboru pravijo, da so dobro pripravljeni.

"Končno smo imeli nekaj več dni za priprave, tako da je bilo malo naporneje kot ponavadi. Lahko smo naredili nekaj dobrih treningov," je pred današnjim treningom na Gorenjskem dejal Erik Janža in nadaljeval: "Vemo, kaj hočemo, imamo pripravljenih več načinov, kako premagati Kosovo, seveda pa bo nekaj odvisno tudi od tekmecev. Gledamo pa v prvi vrsti nase, imamo načrt in upam, da ga bomo realizirali."

Tekma v Stožicah se bo začela ob 20.45, tribune pa bodo znova polne. "Vsak tekma v Stožicah je čudovita, ko je razprodana. Nikoli nisem imel občutka, da bi imeli tekmeci več navijačev kot mi. Mogoče bo tokrat nekaj več gledalcev s Kosova, ampak bodo naši navijači glasnejši. To pa moramo tudi mi sprovocirati z igro, voljo, željo," je dodal bočni branilec.

Foto: Aleš Fevžer

David Zec je prav tako poudaril, da so dobro pripravljeni in da so bili dobrodošli dodatni dnevi za treninge. "Selektor je na njih poskušal različne variante, videl bo, katera najbolj odgovarja. Osredotočili pa smo se na nas, včeraj smo prvič pogledali Kosovo. Seveda se bo nekaj vprašalo njih, ampak največ pa nas," je povedal Zec.

Vojvoda: Igrali bomo kot v finalu in šli bomo na tri točke

Tudi kosovska vrsta nadaljuje intenzivne priprave na tekmo, ki ji lahko dokončno prinese vsaj drugo mesto v skupini B in posledično vsaj dodatne kvalifikacije. Kot pravijo v kosovskem taboru, so vsi igralci "v odlični fizični pripravljenosti in pripravljeni na igro".

Tekmo v Ljubljani pričakujejo samozavestno, čeprav je bila Slovenija pred mesecem v Prištini boljša ekipa na dvoboju brez golov, računajo pa najmanj na točko. Branilca Mergim Vojvoda in Dion Gallapeni sta sicer Slovenijo ocenila kot težkega nasprotnika, a poudarila, da bodo v tekmo šli le z mislijo na zmago.

"Pripravljeni smo na tekmo. Zavedamo se pomembnosti tega obračuna in se ga veselimo. To je tekma kot finale in vsak od nas si želi zmagati. Poznamo sposobnosti Slovenije, zato se zelo dobro pripravljamo. Igrali bomo kot v finalu in šli bomo na tri točke. Ena točka je dobra, ampak ko prideš na igrišče, igraš na zmago in mi gremo na zmago," je za kosovsko nogometno zvezo dejal Vojvoda.

"Poznamo sposobnosti Slovenije, zato se zelo dobro pripravljamo. Igrali bomo kot v finalu in šli bomo na tri točke," pravi Mergim Vojvoda. | Foto: Guliverimage

Gallapeni: Dodatna motivacija, saj vemo, da bomo z zmago na teh dveh tekmah dosegli nekaj zgodovinskega

Gallapeni pa je dodal, da sta tekmi s Slovenijo in potem domača s Švico (Slovence v torek čaka še gostovanje na Švedskem) ključni pri pisanju zgodovine. "Ti dve tekmi sta za reprezentanco ključnega pomena. To je dodatna motivacija, saj vemo, da bomo z zmago na teh dveh tekmah dosegli nekaj zgodovinskega za Kosovo. Slovenija je v obrambi zelo kompaktna ekipa, a tudi ona potrebuje tri točke. Tudi mi merimo nanje, zato upam, da bo to odprta tekma."

Slovenija se je s Kosovom doslej merila trikrat in ima dve zmagi ter že omenjen remi. Tokrat bo zmaga nujna, a jo bodo Slovenci lovili brez Šeška in tudi brez Adama Gnezde Čerina, ki bo počival zaradi kartonov. Tudi Kosovo ne bo v polni zasedbi, saj bo manjkal prvi vratar Arijanet Muric.

