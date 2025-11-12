Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

nogomet Mainz Anwar El Ghazi

Prejel je 1,5 milijona evrov odškodnine

El Ghazi po neupravičeni prekinitvi pogodbe po dveh letih dosegel pravno zadoščenje

Anwar El Ghazi | Anwar El Ghazi je dobil sodno bitko z nekdanjim klubom. | Foto Guliverimage

Anwar El Ghazi je dobil sodno bitko z nekdanjim klubom.

Foto: Guliverimage

Nekdanji član nemškega nogometnega prvoligaša Mainza Anwar El Ghazi je po neupravičeni prekinitvi pogodbe po dveh letih dosegel pravno zadoščenje. Vodilni pri klubu FSV Mainz 05 so izgubili pritožbo proti El Ghaziju. Primer se nanaša na propalestinske objave in njegovo odpoved po hitrem postopku, za kar v klubu niso imeli zakonske podlage.

"Sprejeti moramo odločitev sodišča, ki je ugotovilo, da vedenje in dejanja našega zaposlenega po grozljivem napadu Hamasa leta 2023 niso predstavljala zadostnega razloga za odpoved po hitrem postopku," je pojasnil Stefan Hofmann, predsednik in izvršni direktor kluba, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Klub je odpustil El Ghazija, ki je zdaj star 30 let, po propalestinski objavi na Instagramu po terorističnem napadu borcev Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. Delovno sodišče je odpoved po hitrem postopku julija razglasilo za neveljavno; Mainz se je neuspešno pritožil na delovno sodišče dežele Porenje-Pfalška. Izredna odpoved pogodbe oziroma delovnega razmerja po hitrem postopku ni bila upravičena. Svoboda izražanja v tem primeru prevlada nad interesi delodajalca. Prekinitev pogodbe po hitrem postopku zato ni bila upravičena, je zapisano v obrazložitvi odločitve.

"Vendar pa vztrajamo pri svojem stališču glede vsebine zadeve. Na podlagi vrednot in prepričanj, ki opredeljujejo Mainz 05, nadaljnje zaposlovanje posameznikov, ki se izražajo in delujejo v temeljnem nasprotju s temi vrednotami, ne pride v poštev," je pojasnil Hofmann. Mainz je trenutno predzadnji na lestvici nemškega prvenstva.

Na Nizozemskem rojeni napadalec maroškega rodu je po koncu pogodbe z nemškim klubom igral za Cardiff City, trenutno pa v Katarju igra za klub Al Sailija. Mainzu je bilo naloženo, da El Ghaziju plača 1,5 milijona evrov odškodnine. Klub je odškodnino izplačal, napadalec pa je napovedal, da bo pol milijona evrov daroval otrokom v Gazi. Mainz mu še vedno dolguje 200.000 evrov posebnih dodatkov.

V zvezi s tem je dejal, da bi se rad zahvalil Mainzu za "financiranje projektov za otroke v Gazi in za poskus utišati ga, s čimer je njegov glas za zatirane in brez glasu v Gazi postal še glasnejši".

