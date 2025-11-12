Iz Brazilije prihajajo skrb vzbujajoče informacije o zdravstvenem stanju nekdanjega brazilskega reprezentanta in zvezdnika Chelseaja. Ta je v Sao Paulu med testom pripravljenosti pred novo sezono doživel težave s srcem. Takoj so ga prepeljali v bolnišnico, kjer ostaja na opazovanju na intenzivni negi, njegovo stanje pa je stabilno.

Brazilski mediji poročajo, da se je 34-letni Oscar, ki se je pred slabim letom vrnil v Sao Paolo, začel počutiti slabo med torkovim pregledom v trening centru Barra Funda. Med preizkusom pripravljenosti na kolesu so pri vezistu opazili "srčne spremembe", obšla ga je vrtoglavica, nato pa je izgubil zavest.

Takoj so ga odpeljali v bolnišnico na nadaljnje preiskave srca in slikanje z magnetno resonanco. Viri v klubu so incident opisali kot "zelo resen". Oscar ostaja na intenzivni negi na opazovanju, njegovo stanje pa je stabilno.

Kot še poročajo brazilski mediji, je njegova žena trenutno noseča, sam pa naj bi jo prosil, naj ga v tem času ne obišče v bolnišnici. Njegova nogometna kariera je najverjetneje končana.

"Med testi, ki so bili opravljeni v torek zjutraj (11. november, op. p.) v okviru priprav na predsezono 2026, je Oscar doživel incident s kardiološkimi spremembami. Nemudoma so ga oskrbeli strokovnjaki kluba in zdravniška ekipa iz bolnišnice Einstein Hospital Israelita. Igralca so nato odpeljali v bolnišnico, kjer je trenutno v stabilnem stanju in ostaja na opazovanju za nadaljnje preiskave za pojasnitev diagnoze," so med drugim zapisali v klubskem sporočilu za javnost.

Oscar je največji klubski pečat pustil v dresu Chelseaja, za katerega je igral med letoma 2012 in 2017, ko je z londonsko ekipo dvakrat slavil v premier ligi, po enkrat pa v domačem pokalnem tekmovanju FA in evropski ligi.

Med letoma 2011 in 2016 je za brazilsko izbrano vrsto na 48 tekmah dosegel 12 golov. Bil je član zasedbe na domačem svetovnem prvenstvu 2014, ko je ob hudem polfinalnem porazu proti Nemčiji z 1:7 dosegel edini gol za Brazilijo.