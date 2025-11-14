Oscar ostaja na opazovanju v bolnišnici

Brazilski nogometaš Oscar je v stabilnem stanju, a ostaja hospitaliziran v bolnišnici Albert Einstein Israelite v Sao Paulu, kamor so ga sprejeli po tem, ko se je v torek med treningom zgrudil. Oscarja so prepeljali v bolnišnico, kjer so mu diagnosticirali motnje v srčnem ritmu.

Gre za vasovagalno sinkopo, izgubo zavesti, omedlevico, ko pride do začasne omejitve pretoka krvi v možgane, kar povzroči nenaden padec srčnega utripa in ravni krvnega tlaka.

Imenuje se tudi nevrokardiogena ali refleksna sinkopa in je najpogostejši vzrok za omedlevico. Epizoda običajno traja le nekaj sekund in okrevanje je hitro. Ko pa se pojavi pri vrhunskih športnikih, sproži vrsto kliničnih protokolov za izključitev morebitnih resnih srčnih obolenj. "Oscar je klinično dobro in stabilen, hospitaliziran je na kardiološkem oddelku in bo opravil dodatne preiskave," so sporočili iz kluba.

Štiriintridesetletni napadalno usmerjeni vezist se je decembra lani vrnil v Sao Paulo in podpisal triletno pogodbo s klubom, v katerem je začel profesionalno kariero. V karieri je igral tudi za Internacional, Chelsea in Shanghai Port of China.

Za brazilsko reprezentanco je odigral 48 tekem in dosegel 12 golov.