To so največji zimski posli, ki so pošteno zamajali nogometna tla

S prvim dnem leta 2019 se je začela tudi vedno zanimiva zimska nogometna tržnica. Že dan za tem smo dočakali prestop Christiana Pulisica iz Borussie Dortmund v Chelsea , vreden več kot 60 milijonov evrov. Ta posel bi se na lestvici najdražjih zimskih nakupov razvrstil zelo visoko, a glede na to, da bo nadarjeni ameriški nogometaš v London prišel šele po koncu sezone, ga tja ne moremo postaviti. Kateri pa so najdražji januarski prestopi v zgodovini nogometa in kako so se obnesli?

Kaj lahko pričakujemo od letošnje zime?

Bi lahko Ousmane Dembele zapustil Barcelono? Foto: Getty Images



Kaj lahko pričakujemo v mescu, v katerega smo zakorakali ta teden? Rekorda prav gotovo ne. Lanska zima je bila rekordna predvsem zaradi neverjetnega poletja in poslovanja na relaciji PSG–Barcelona–Liverpool, ki je poskrbelo za najdražje posle v zgodovini nogometa.



Vroča sta trenutno predvsem Ousmane Dembele in Isco, ki jima pri Barceloni oziroma Realu ne cvetijo rožice, zato se zanju zanimajo številni velikani, veliko se govori tudi o selitvi Edena Hazarda iz Chelseaja v Real, na velik korak čaka tudi velik up Ajaxa Frenkie de Jong, veliko omenjajo Benjamina Pavarda, ki še ni unovčil odličnih predstav v majici Francije na svetovnem prvenstvu in je še vedno član Stuttgarta, podobno velja za Srba Sergeja Milinkovića-Savića, Senegalca pri Napoliju Kalidouja Koulibalyja, Poljaka Krzysztofa Piatka, ki v Italiji v tempu Cristiana Ronalda zabija gole za Genoo …



Zelo mogoči so tudi prestopi zvenečih imen Aarona Ramseyja, Cesca Fabregasa in Adriena Rabiota, ki pa zagotovo ne bodo poskrbeli za astronomske odškodnine. Vsem trem z Juventusom, Chelseajem oziroma PSG namreč po koncu sezone potečejo pogodbe …

Sebastian Abreu je bil pred 21 leti zimski rekorder, a se nakup Deportivu ni obrestoval. Foto: Reuters

Sebastian Abreu (10,5 milijona evrov)

Nekdanji urugvajski reprezentant, ki je znan kot prava nogometna ptica selivka in pri 42 letih še igra – brazilski Rio Branco, ki ga je okrepil pred tremi dnevi, je že 28. klub v njegovi karieri – je daljnega leta 1998 iz argentinskega San Lorenza v Deportivo La Coruno prestopil za 10,5 milijona evrov.

To je bil takrat rekordni zimski prestop in tudi drugi najdražji nakup tega nekdanjega španskega prvoligaša v zgodovini kluba, ki pa se Deportivu ni obrestoval. Takrat 21-letni napadalec se v Španiji ni zadržal dolgo. Le pol leta, saj je v drugi polovici sezone 1997/98 odigral vsega 15 tekem, zabil tri gole in odšel drugam.

Tudi John Hartson se v Wimbledonu pred dvema desetletjema ni izkazal. Foto: Reuters

John Hartson (11,25 milijona evrov)

Nekdanji valižanski reprezentant in napadalec londonskega Arsenala je s prvim dnem januarja 1999 k takratnemu članu angleške premier lige Wimbledon FC prestopil za 11,25 milijona evrov, kar je še danes klubski rekord.

V klub, ki danes pod imenom Milton Keynes Dons igra v četrtem ligaškem angleškem razredu, je prišel iz West Ham Uniteda in ostal dve leti, potem pa odšel v Coventry City. Takrat 23-letni napadalec, ki je igral do leta 2008, je v tem času za Wimbledon odigral vsega 30 tekem in zabil 11 golov.

Thierry Henry je v Juventus prišel precej pompozno, a v Torinu zdržal le pol leta. Foto: Reuters

Thierry Henry (12,5 milijona evrov)

Takrat 21-letni as Monaca, ki je v letu pred tem s Francijo postal svetovni prvak in na domačem prvenstvu odigral vidno vlogo, je kot velik nakup Juventusa za 12,5 milijona evrov, kar je še danes drugi najdražji zimski nakup Torinčanov (pred dvema letoma so za branilca Mattio Caldaro Atalanti odšteli 19 milijonov evrov), v drugi polovici januarja 1999 prišel v Torino, a se na Apeninskem polotoku prav tako ni obnesel.

Za Juventus je odigral vsega 20 tekem, v katerih se mu je med strelce uspelo vpisati le trikrat. Zanimivo, kljub temu so v Torinu z njim zaslužili, saj so ga poleti 1999 v Arsenal prodali za 16 milijonov evrov. V Londonu je legendarni Francoz, ki se je z igranjem v New Yorku upokojil pred natanko štirimi leti, spisal zgodovino, postal najboljši strelec v zgodovini Arsenala in njegov član ostal do leta 2007, ko se je za 24 milijonov evrov preselil v Barcelono. V Kataloniji si je s številnimi lovorikami in tudi goli le utrdil status enega od najboljših napadalcev v zgodovini nogometa …

Clarence Seedorf je Interju ponudil precej malo, njegovemu večnemu tekmecu Milanu pa ogromno. Foto: Reuters

Clarence Seedorf (24 milijonov evrov)

Še eno zveneče ime in še en zimski nakup, ki je bil takrat rekorden. Pri 23 letih je nogometaš, ki je imel takrat za sabo že tri evropske naslove (dva je osvojil z Realom in enega z Ajaxom), Inter stal 24 milijonov evrov, kar je še danes najdražji zimski nakup Milančanov.

Član Interja je nizozemski vezist, ki je slovel po izjemno močnem strelu in izjemni fizični pripravljenosti, ostal dve leti in pol, potem pa za 22,5 milijona evrov odšel v Milan, kjer je ostal kar celo desetletje in z njim osvojil še dva evropska naslova. Danes, štiri leta po tem, ko je odšel v pokoj, se lahko tako pohvali s kar petimi evropskimi naslovi v majicah treh različnih klubov. Za Inter je sicer odigral 93 tekem v vseh tekmovanjih in zabil 14 golov, osvojil pa ni niti ene samcate lovorike.

Klaas-Jan Huntelaar si je od Santiaga Bernabea obetal veliko, a dobil bolj malo. Foto: Reuters

Klaas-Jan Huntelaar (27 milijonov evrov)

Še en Nizozemec, za katerega so morali januarja globoko seči v žep. Leta 2009 je zanj po številnih golih, ki jih je zabil v majici Ajaxa in pred tem Heerenveena v nizozemski ligi, zanj pri 25 letih 27 milijonov evrov odšteli pri Real Madridu. To je bil do takrat najdražji zimski v zgodovini nogometa in je še danes najdražji nakup najbolj trofejnega evropskega kluba, ki pa se ljudem s Santiaga Bernabea ni obrestoval.

Dolgoletni nizozemski reprezentant, ki danes, ko je star 35 let, še igra za Ajax in redno zabija gole, je odšel po vsega pol leta, ko je poleti istega leta za 15 milijonov evrov prestopil v Milan. Za Real je v 20 nastopih v vseh tekmovanjih zabil osem golov.

Edin Džeko je sprva potreboval nekaj časa, a potem je navijače Manchester Cityja navdušil. Foto: Reuters

Edin Džeko (37 milijonov evrov)

V začetku januarja 2011 je Manchester City poskrbel za takrat najdražji zimski nakup in za 24-letnega bosanskega zvezdnika Wolfsburga, s katerim je dve leti pred tem klub osvojil prvi in edini naslov nemškega prvaka v zgodovini kluba, odštel kar 37 milijonov evrov.

V prvi polovici leta 2011 se v Angliji današnji napadalec Rome ni obnesel. V 21 tekmah v vseh tekmovanjih je zabil le šest golov, od tega le dva v angleški premier ligi, a so se milijoni obrestovali pozneje. V naslednjih treh letih je v prvenstvu zabil 44 golov in močno pripomogel k naslovoma angleškega prvaka v letih 2012 in 2014, ki se jih je po skoraj pol stoletja čakanja razveselil Manchester City. Zapustil ga je poleti leta 2015, ko je sprva kot posojen nogometaš odšel v Romo, kar je Rimljane stalo štiri milijone evrov, še 11 pa so jih na bančni račun v Manchester nakazali leto pozneje, ko so izkušenega napadalca dokončno odkupili. Za City je v 189 tekmah v vseh tekmovanjih zabil 72 golov in postal ena izmed legend kluba.

Fernando Torres je eden izmed najslabših, če ne najslabši posel v zgodovini Chelseaja. Foto: Reuters

Fernando Torres (58,5 milijona evrov)

Eden od bolj bombastičnih januarskih prestopov se je zgodil v zadnjih minutah januarskega prestopnega leta 2011, ko je takrat 26-letni Španec, ki je v majici Liverpoola zadeval kot za stavo, za skoraj 60 milijonov evrov prestopil v Chelsea in z mesta rekorderja po le nekaj tednih izbrisal Džeka.

Na Stamford Bridge je prišel pompozno, a se je poteza izkazala za veliko napako. Posebej katastrofalna je bila za Španca prva polovica sezone v majici Chelseaja, saj je na 18 tekmah zmogel vsega en zadetek in postal tarča vselej pikre otoške nogometne javnosti. V prihodnjih treh sezonah je bilo golov sicer malo več, a v angleški premier ligi jih je v treh sezonah in pol zmogel le 20. Pred tem jih je v istem času za Liverpool zabil 65. Chelsea je zapustil leta 2014, ko je za vsega tri milijone evrov prestopil v Milan, kjer pa prav tako ni zdržal dolgo, le pol leta. Sledile so tri sezone in pol pri njegovem prvem klubu Atletico Madridu, od lani pa nogomet ta nekdanji dolgoletni španski reprezentant igra na Japonskem.

Oscar je pred dvema letoma povzročil pravcato evforijo. Foto: Reuters

Oscar (60 milijonov evrov)

Morda najbolj šokanten januarski prestop se je zgodil pred dvema letoma, ko je Oscar, 25-letni brazilski reprezentant, ki je bil na vrhuncu nogometne poti, v nogometni eksploziji, ki je takrat odjeknila na Kitajskem, za takrat rekordnih 60 milijonov evrov prestopil v SIPG.

Na Kitajskem nekdanji vezist Chelseaja, za katerega so Londončani brazilskemu Internacionalu poleti 2012 odšteli 32 milijonov evrov, nastopa še danes. Na Kitajskem je pustil globok pečat, se s SIPG iz Šanghaja lani veselil tudi prvenstvene lovorike, za svoj kitajski klub, s katerim ima pogodbo do konca leta 2020, do zdaj v 80 nastopih v vseh tekmovanjih zabil 25 golov in prispeval kar 41 asistenc.

Pred enim letom so nekateri vihali nosove, zdaj na Virgila van Dijka prisegajo vsi navijači Liverpoola. Foto: Reuters

Virgil van Dijk (78,8 milijona evrov)

Ko je pred natanko letom dni Liverpool za takrat 26-letnega branilca odštel skoraj 80 milijonov evrov, kolikor je takrat kapnilo na račun tekmeca iz angleške premier lige, so se številni prijeli za glavo. Danes nekdanji branilec Groningena in Celtica velja za enega od najboljših, če ne celo najboljšega branilca na svetu, ki blesti tako v klubskem dresu kot v majici reprezentance Nizozemske, ki se vrača na pota stare slave.

Z Liverpoolom se je lani prebil vse do finala lige prvakov, v kateri gre slovitemu klubu z Anfielda dobro tudi v tej sezoni, predvsem pa navdušuje v tej sezoni, v kateri Liverpoolčanom kaže odlično v misiji, ki se zdi v zadnjih letih nemogoča. V lovu na 19. naslov angleškega prvaka, na katerega Liverpoolčani čakajo že od daljnega leta 1990. Za Liverpool je do zdaj odigral 48 tekem in zabil dva gola.

Philippe Coutinho je pred enim letom postal najdražji zimski nakup in drugi najdražji v zgodovini nogometa. Foto: Reuters

Pihilippe Coutinho (130 milijonov evrov)

Van Dijkov rekord je zdržal manj kot en teden, ko ga je lani prehitel Philippe Coutinho. In to na kakšen način! Barcelona je za takrat 25-letnega ofenzivnega brazilskega vezista prav Liverpoolu odštela kar 130 milijonov evrov. Katalonci so globoko segli v žep, ki ga je pol leta pred tem z rekordnim, 222 milijonov evrov vrednim nakupom Neymarja napolnil PSG, in poskrbeli za še vedno najdražji zimski nakup v zgodovini nogometa, ki bi moral zdržati še vsaj kakšno leto ali dve. Bilo bi veliko presenečenje, če bi ga letos kdo presegel. Za zdaj se ne zdi, da bo tako.

Kaj je nekdanji soigralec Samirja Handanovića iz Interja, za katerega je Liverpool leta 2013 Milančanom odštel natanko desetkrat manj, kot je z njim manj kot pet let pozneje zaslužil, na Camp Nou ponudil? Precej, a vseeno manj od pričakovanj, ki so bila ob tako visoki odškodnini, ki je druga najdražja v zgodovini nogometa na sploh, postavljena res zelo visoko. Za zdaj je v družbi Lionela Messija in preostalih zvezdnikov Barcelone odigral 44 tekem, zabil 15 golov in prispeval 10 asistenc.