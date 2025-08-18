Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Ponedeljek,
18. 8. 2025,
12.22

47 minut

Ponedeljek, 18. 8. 2025, 12.22

Neymar po epskem polomu jokal kot deček: Sram me je #video

R. P.

Neymar po porazu z 0:6 ni mogel zadrževati solza.

Neymar po porazu z 0:6 ni mogel zadrževati solza.

Foto: Reuters

Brazilski nogometni zvezdnik Neymar je doživel hud udarec, po katerem ni mogel zadrževati čustev. S Santosom je dvoboj brazilskega prvenstva proti Vasco da Gami izgubil kar z 0:6, ceno za epsko sramoto, to je bil najhujši poraz Santosa v zgodovini brazilskega nogometa proti Vasco da Gami, pa je plačal zdaj že nekdanji trener.

Brazilski nogometni as Neymar je v bogati karieri večinoma zmagoval in osvajal lovorike, zato si tako skromne predstave s Santosom v tej sezoni žene še dodatno k srcu. Spadal je med najboljše igralce na svetu, navduševal zlasti s svojim preigravanjem, živce navijačev paral s pretiranim simuliranjem prekrškov, nato pa so njegovo kariero v zadnjih sezonah dodobra pokvarile poškodbe.

Philippe Coutinho je tako pred tekmo pozdravil Neymarja in njegovo hčerko ... | Foto: Reuters Philippe Coutinho je tako pred tekmo pozdravil Neymarja in njegovo hčerko ... Foto: Reuters

Iz Savdske Arabije, kjer se 33-letni Brazilec ni naigral, se je letos vrnil v domovino, s Santosom pa mu v tej sezoni ne cvetijo rožice. Po 20. krogu je šele na 15. mestu, takoj za njim pa je Vasco da Gama. Tako se brazilska klubska velikana trenutno borita za obstanek.

Neymar česa takšnega še ni izkusil

... po srečanju, na katerem je Santosu zabil dva gola, pa je Coutinho tolažil objokanega zvezdnika brazilskega nogometa. | Foto: Reuters ... po srečanju, na katerem je Santosu zabil dva gola, pa je Coutinho tolažil objokanega zvezdnika brazilskega nogometa. Foto: Reuters V nedeljo si je Santos privoščil epski spodrsljaj. Proti velikemu tekmecu Vasco da Gami je izgubil kar z 0:6. Pri zmagovalcih je dvakrat v polno meril Philippe Coutinho, Santos pa je po bolečem porazu zamenjal trenerja. Cleber Xavier je ostal brez službe, Neymar pa je ravno ob jubileju, to je bil njegov 250. nastop za matični klub Santos, doživel najhujši poraz v klubski karieri. Na tekmi ni proti vratom tekmeca usmeril niti enega strela, za nameček pa je prejel še rumeni karton.

Po srečanju je padel v neutolažljiv jok in priznal, da ni bil še nikoli tako osramočen na zelenici. "Sram me je, povsem sem razočaran nad našo predstavo. Česa takšnega v svojem življenju še nisem izkusil. Žal se je tokrat zgodilo. Solze so prišle zaradi jeze, zaradi vsega," je zaupal 33-letni Brazilec.

