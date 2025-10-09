Krompirjeve ob morju? Da – in to v najlepši jesenski pravljici Portoroža.

In prav v LifeClass hotelih Portorož so poskrbeli, da bo ta jesenski pobeg postal zgodba, ki jo boste še dolgo pripovedovali.

Ko se jesen počasi obarva v zlate odtenke in se dnevi krajšajo, mnogi iščejo popoln kraj za oddih. Morje morda ni prva misel, a prav jesenski Portorož skriva svojo skrivnost – mirno obalo, mehko svetlobo in občutek topline, ki te ovije takoj, ko prispeš. Krompirjeve počitnice tukaj niso le odmor od šole in službe. So povabilo, da zamenjate tempo, spet zadihate s polnimi pljuči in se povežete kot družina.

Portorož – kjer se jesen sreča z morjem

Portorož ima v oktobru poseben čar. Promet se umiri, sonce je mehkejše, vonj po morju pa še vedno polni zrak. Zjutraj se sprehodite ob plaži Meduza, kjer nežni valovi šumijo tik ob kavarni, iz katere diši po sveže pečenih rogljičkih. Otroci nabirajo školjke, vi pa s toplim kapučinom v roki uživate v redkih trenutkih miru.

Po dopoldanskem sprehodu se družina odpravi na kopanje v bazenih z morsko ali termomineralno vodo – voda prijetno greje, pogled pa sega vse do Pirana. Medtem ko otroci raziskujejo tople mehurčke, starši končno zadihajo.

Foto: LifeClass Portorož

Popolne družinske počitnice – brez skrbi in brez doplačil

LifeClass hoteli znajo razvajati družine. Dva otroka do vključno 14. leta bivata brezplačno, zato lahko zares uživate brez kalkuliranja. Paket Krompirjeve počitnice ob morju vključuje udobno družinsko sobo, polpenzion, neomejen vstop v bazene, brezplačno parkirišče in presenečenje za otroke v sobi.

Foto: LifeClass Portorož

Halloweenfest – zabava za vso družino

Če radi praznujete in se smejite, si 31. oktober zapišite v koledar! Na plaži Meduza se bo odvijal pravi Halloweenfest, ki bo navdušil male in velike. Od 14. do 19. ure bo obala zaživela v pravljičnih bučah, otroci bodo tekmovali za najlepšo izrezano bučo, se smejali čarodejevemu nastopu, uživali v mini disku, lovu na zaklad in face paintingu.

Starši boste lahko ob tem posedli ob morju, se pogovarjali ob glasbi DJ-a in uživali v jesenskem soncu. In če vreme ne bo sodelovalo? Brez skrbi, dogajanje se preseli v toplo zavetje Kongresnega Centra LifeClass.

Foto: LifeClass Portorož

Mini Klub – ko se otroci igrajo, starši počivajo

Vsak dan v času krompirjevih počitnic od 10. do 13. ure in od 17. do 19. ure poteka Mini Klub – brezplačni otroški program, poln igre, ustvarjanja in smeha. Animatorji z dolgoletnimi izkušnjami poskrbijo za varno in zabavno okolje, kjer otroci ustvarjajo, raziskujejo in se učijo skozi igro: ustvarjalne delavnice, športne igre, mini kino, predstava Loro in čarobni napitek, BBQ pikniki in mini disko.

Starši pa medtem tiho izginejo v wellness.

Foto: Jaka Ivančič / ISTRABENZ TURIZEM D.D.

Wellness razvajanje za starše

Krompirjeve počitnice so odlična priložnost, da si starši privoščite tisto, česar med letom kronično primanjkuje – čas zase.

V Sauna Parku vas čaka sedem različnih savn, aroma rituali in sproščujoči topli bazeni. Če si želite nekaj bolj eksotičnega, obiščite popolnoma prenovljen Wai Thai center, kjer tajske maserke izvajajo avtentične masaže in poskrbijo za občutek, kot da bi bili v Bangkoku.

Po masaži si privoščite sprehod ob morju – jesenski Portorož je tih, svetloba pa mehka in zlatkasta. Pravo nasprotje poletnega vrveža.

Foto: LifeClass Portorož

Wellness za otroke – edinstveno doživetje

Posebnost LifeClass ponudbe je wellness za otroke – prava redkost v Sloveniji! Tudi najmlajši lahko uživajo v orientalski masaži s toplim kokosovim oljem, barvni kopeli Bubble Me, inhalacijah in terapiji v solni sobi. To niso le zabavne aktivnosti, temveč nežen uvod v svet dobrega počutja, ki bo vztrajalo še dolgo po počitnicah.

Foto: LifeClass Portorož

Okusi morja in Sredozemlja

Po dnevu, polnem doživetij, si družina privošči večerjo, kjer kraljujejo sveže morske jedi, mediteranska zelišča in istrski okusi. Restavracije LifeClass hotelov ponujajo jedi iz lokalnih sestavin – od olivnega olja in svežih rib do domačih sladic, ki jih otroci obožujejo. Ko se dan počasi prevesi v večer, se nad Portorožem prižge tisoče lučk. Otroci zaspijo z nasmehom, vi pa si za trenutek privoščite kozarec vina na balkonu – v tistem čudovitem miru, ki ga znajo pričarati le jesenske počitnice ob morju.

Foto: LifeClass Portorož

So krompirjeve ob morju res najboljše?

So! Ker so drugačne. Ker dišijo po morju in sprostitvi. Ker v Portorožu sonce še vedno greje, voda pomirja in čas teče počasneje. V LifeClass hotelih Portorož boste našli tisto, kar jeseni največ pomeni – smeh otrok, toplo morje, wellness razvajanje in trenutke brez naglice.