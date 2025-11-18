Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Torek,
18. 11. 2025,
13.15

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Slovenska Istra čiščenje nevarne snovi odpadki morje

Torek, 18. 11. 2025, 13.15

1 ura, 5 minut

Z morskih travnikov slovenske Istre odstranili več kot dve toni odpadkov

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
YouSea, čiščenje, odpadki, zavod | Prizadevanja za aktivnosti čiščenja morskega dna, ki jih Zavod YouSea izvaja v sodelovanju s podjetjem Spar Slovenija, nameravajo nadaljevati tudi v prihodnjem letu, so še zapisali. | Foto YouSea/STA

Prizadevanja za aktivnosti čiščenja morskega dna, ki jih Zavod YouSea izvaja v sodelovanju s podjetjem Spar Slovenija, nameravajo nadaljevati tudi v prihodnjem letu, so še zapisali.

Foto: YouSea/STA

V slovenskem morju so v preteklih tednih izvedli štiri čistilne akcije morskih travnikov, ki so ključnega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Zavod YouSea je akcijo s profesionalnimi potapljači in prostovoljci izvedel drugo leto zapored. Skupaj so v osmih čistilnih akcijah iz morja odstranili več kot dve toni odpadkov, so navedli.

"V okviru čistilne akcije smo odstranjevali odpadke z dna morja, ki javnosti v vsakodnevnem življenju niso vidni na enak način kot odpadki na kopnem. Kljub temu so tovrstne aktivnosti izjemnega pomena za okolje," je za STA povedala direktorica Zavoda YouSea Irena Fonda.

Štiri čistilne akcije so tokrat izvedli v Izoli in Kopru, kjer so odstranili več kot tono smeti. 

Čiščenja so izvedli ob koncu turistične sezone, ko morski travniki začnejo odmetavati liste, zato so odpadki vidnejši, so pojasnili. | Foto: YouSea/STA Čiščenja so izvedli ob koncu turistične sezone, ko morski travniki začnejo odmetavati liste, zato so odpadki vidnejši, so pojasnili. Foto: YouSea/STA

Med najpogostejšimi odpadki so bile steklenice, plastenke in pločevinke, med najnevarnejšimi pa akumulatorji, baterije in cigaretni ogorki. Odstranili so tudi številne tapisome, preproge, pnevmatike, cerade in brisače, ki so za morske travnike zelo škodljivi, saj prekrijejo večje površine in preprečujejo rast morskih trav.

Poleg odstranjevanja odpadkov je akcija osredotočena tudi na dolgoročno spreminjanje odnosa do morskega okolja. Želijo namreč pomagati pri razumevanju vloge teh edinstvenih habitatov, ki so temelj zdravja slovenskega morja, so pojasnili.

"Morske trave so poleg podpore biotski raznovrstnosti pomembne tudi zaradi ključnih ekoloških funkcij: proizvajajo kisik, vežejo ogljikov dioksid, čistijo morsko vodo, stabilizirajo morsko dno in pomagajo preprečevati segrevanje morja," so zapisali v sporočilu za javnost.

Pri previdnem odstranjevanju odpadkov, ki je potekalo s posebno opremo in ročno, so skrbno pregledali vsak predmet ter morebitne organizme, ki so se v njih naselili. Kjer je to bilo mogoče, so živa bitja iz najdenih odpadkov vrnili v naravno okolje.

Pri izvedbi čistilnih akcij so sodelovali izolska in koprska marina, kjer so odpadke začasno odložili, ter vsa obalna komunalna podjetja - Marjetica Koper, Komunala Izola in Okolje Piran, ki so na koncu poskrbela za pravilno odstranitev in reciklažo odpadkov.

Ladja Laho, Pulj
Novice Znamenita slovenska ladja prispela v Pulj, kjer čaka na uničenje #foto
Slovenska Istra čiščenje nevarne snovi odpadki morje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.