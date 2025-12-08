Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

8. 12. 2025
7.58

1 ura, 13 minut

Ponedeljek, 8. 12. 2025, 7.58

1 ura, 13 minut

Valovi na otoku Tenerife vzeli tri življenja

Na. R., STA

plaža Las Teresitas, Tenerife, Kanarski otoki (Španija) | Po poročanju RTVE so lokalne oblasti v nedeljo izdale opozorila o visokih valovih.

Po poročanju RTVE so lokalne oblasti v nedeljo izdale opozorila o visokih valovih.

Foto: Thinkstock

Na zahodni obali španskega otoka Tenerife so visoki valovi v nedeljo v morje odnesli več ljudi. V nesreči so trije ljudje umrli, še trije so bili poškodovani, enega človeka pa še pogrešajo, poroča španska radiotelevizija RTVE.

Po podatkih oblasti so med potrjenimi žrtvami dva moška in ena ženska. Eden od moških je bil star 35 let, ženska 55 let, starosti tretje žrtve pa še niso razkrili.

Ena ženska je med nesrečo na klifih Los Gigantes, ki so priljubljena destinacija za številne turiste na otoku, doživela srčni zastoj, vendar so jo reševalci oživili in s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.

Po poročanju medijev je več ljudem, ki so jih odnesli valovi, uspelo samostojno priplavati do obale. 

Nesreča se je na otoku Tenerife, enem izmed Kanarskih otokov, zgodila skoraj natanko mesec dni po tem, ko so 8. novembra visoki valovi tam odnesli v morje več ljudi, med njimi tudi številne turiste. Takrat so v več ločenih incidentih umrli trije ljudje, 15 pa jih je bilo poškodovanih.

Tenerife
