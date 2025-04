Kanarski otoki so hit letošnjega poletja

Kanarski otoki so vedno prava izbira za popoln dopust. Ker slovijo po večni pomladi, so tudi poleti temperature znosne, piko na i pa dodajo še čudovite plaže, bogat nabor aktivnosti za vse generacije in zanimivi naravni pojavi. Letošnje poletje sta še posebej privlačna dva Kanarska otoka, Lanzarote in Tenerife , razlog za to pa .... preverite v nadaljevanju!

Pri iskanju popolne destinacije za poletni dopust imamo ljudje različne kriterije. Nekateri si želijo predvsem zaslužen počitek, drugim so najbolj pomembne čiste, urejene in enostavno dostopne plaže, tretji bi radi proste dni namenili raziskovanju narave, kulture in kulinarike. Pogoj za vse našteto je seveda sončno in toplo vreme – a brez temperaturnih ekstremov, saj se ne želimo večino dneva skrivati v senci.

Sliši se precej zapleteno, pa v resnici ni. Obstaja namreč destinacija, ki lahko zadosti prav vsem naštetim kriterijem. No, v bistvu več njih. Kanarski otoki so namreč niz sedmih vulkanskih otokov v Atlantskem oceanu, ki upravno spadajo pod Španijo, a so geografsko bližje Afriki. Prav zaradi slednjega se lahko vse leto hvalijo z obilico sonca in prijetnimi temperaturami, ki se gibljejo od 23 do 33 stopinj Celzija, in so zato popolna počitniška destinacija v vseh letnih časih.

To poletje sta med počitnikarji in popotniki še posebej priljubljena dva. Lanzarote, na katerega lahko poletite z direktnim letom iz Zagreba in je znan po svoji edinstveni pokrajini ter čudovitih peščenih plažah, in Tenerife, kamor lahko ugodno poletite iz Trevisa pri Benetkah , predstavlja pa raj tako za ljubitelje vodnih aktivnosti in zabav kot tudi tiste, ki se navdušujejo nad zelenjem in čudovitimi razgledi.

Lanzarote – čaroben Kanarski otok, ki nikoli ne razočara

Lanzarote se lahko pohvali z dih jemajočimi neokrnjenimi plažami, bogato zgodovino, edinstveno pokrajino ter bogato kulturo, zato ne čudi, da velja za enega najbolj edinstvenih, pa tudi najlepših Kanarskih otokov. Mnogi ga radi primerjajo s Havaji, saj večino površja prekrivata lava in pepel, pohvali pa se lahko z več kot 300 vulkanskimi stožci, ki so v resnici ugasli vulkani.

Poleg kopanja, surfanja in potapljanja lahko na otoku Lanzarote uživate tudi v občudovanju naravnih znamenitosti ter odlični kulinariki. Na severu in jugu otoka se dvigajo številne atraktivne vzpetine, vzhod in zahod pa zaznamujejo dolge, črne peščene plaže.

Otok Lanzarote se lahko pohvali s kopico raznolikih letovišč za vse okuse. Če želite uživati v objemu rajskih plaž, si vsekakor velja namestitev iskati na jugu otoka, na območju Playa Blanca , ki se lahko pohvali s prelepimi peščenimi plažami, prijetno atmosfero ter številnimi restavracijami in bari ob plaži. Najbolj znane plaže so Playa Dorada, Playa Flamingo in slikovite Papagayo Beach – niz šestih plaž s finopeščenimi zalivi, ujetimi v skalno obalo.

Družine boste uživale zlasti v predelu Costa Teguise, saj ponuja vse, kar potrebujete za popolne družinske počitnice na otoku Lanzarote. Je na vzhodu otoka, središče letovišče pa krasijo slikoviti trgi, zgodovinska arhitektura in čudovita promenada. Poleg tega boste tukaj našli tudi nekaj najboljših plaž za otroke, vključno z Las Cucharas, ki je idealna za učenje surfanja ali preprosto čofotanje v plitvini.

Na vzhodu otoka Lanzarote je Puerto del Carmen, mondeno letovišče, ki se lahko pohvali z dolgo in lepo urejeno peščeno plažo, široko izbiro restavracij, barov, trgovin in pestrim nočnim življenjem. V bližini je Narodni park Timanfaya, ki velja za največjo naravno znamenitost otoka Lanzarote. Tu lahko občudujete ostanke več kot sto ugaslih vulkanov izpred 300 let in si privoščite piščanca, pečenega na vročini iz kraterja.

Lanzarote se lahko, zahvaljujoč domačemu umetniku Cesarju Manriqueju, pohvali tudi z bogato kulturno dediščino. Ta je namreč poskrbel, da otok krasijo nizke bele gradnje, številne hiše pa so vklesane v vulkanske formacije. Največji pečat kulture in umetnosti na Lanzarotu najdete v prestolnici Arrecife, kjer lahko spoznate pravo dušo otoka. Poleg tega vas Arrecife očara tudi s svojimi peščenimi plažami in črnimi vulkanskimi grebeni pod morsko gladino, ki navdušujejo potapljače in snorklarje.

Tenerife – dva svetova za ceno enih počitnic

Tenerife je največji in najbolj poseljen Kanarski otok, znan predvsem po mogočnem vulkanu Pico del Teide, ki je s svojimi 3.718 metri najvišja gora Španije in tretja največja vulkanska gora na svetu. Vulkan kraljuje sredi narodnega parka El Teide v osrednjem delu Tenerifa in je glavni krivec, da je le 80 kilometrov dolg otok razdeljen na dva povsem različna svetova: severni del je bolj vlažen in zelen, jug pa je suh in posledično bolj puščavski.

Glavna letovišča na jugu otoka Tenerife so polna visokih hotelov z bogatim nočnim življenjem, množico majhnih trgovinic in restavracij. Plaže so lepe in čiste ter enostavno dostopne po avtocesti. Eno najbolj priljubljenih letovišč je vsekakor Playa de las Americas, ki se ponaša z ravno padajočimi, a zaščitenimi kopalnimi zalivi in prečudovitimi plažami, idealnimi tako za odrasle kot za otoke. Po živahni promenadi se lahko sprehodite do letovišča Los Cristianos, ki se lahko pohvali z majhno mestno plažo ter čudovito peščeno plažo Playa de las Vistas.

Ob plaži se lahko sprehodite vse do letovišča Costa Adeje s široko promenado ob plaži in številnimi bari, trgovinicami ter živahnim nočnim življenjem. Ob naravni obali v bližini je še Playa Paraiso z majhnimi kopalnimi plažami, obdanimi s skalami.

Večino teh letovišč lahko raziščete peš ali z javnim prevozom, ker pa bi bil greh, če ne bi izkoristili edinstvene raznolikosti, ki jo ponuja otok Tenerife, se vsekakor velja zapeljati tudi do vulkana El Teide in naprej proti severu. Razdalje boste najlažje premagovali tako, da vsaj za nekaj dni najamete avtomobil. Izbirate lahko med kopico globalnih in lokalnih ponudnikov rent a car, avtomobil pa lahko rezervirate sami ali pa to za vas uredijo na Počitnice.si.

Vzpon na vulkan Pico del Teide je vsekakor ena glavnih atrakcij poleg uživanja na plažah otoka Tenerife. Do nadmorske višine 2.356 metrov se lahko pripeljete z avtom, nato pa vas gondola v osmih minutah popelje do višine 3.555 metrov, torej tik pod vrh. Preostanek poti lahko nadaljujete peš, a potrebujete predhodno pridobljeno dovoljenje. Poleg samega vulkana se vsekakor splača raziskati tudi divjo vulkansko pokrajino nacionalnega parka El Teide, ki zagotavlja nepozabno doživetje. Proti severu se velja zapeljati še do zelene hribovske vasice Masca, ki ponuja sanjske razglede in močno spominja na Machu Pichu v Peruju.

Če se odločite za izlet na skrajni severni del otoka Tenerife, se vsekakor splača ustaviti v nacionalnem parku Anaga, obiskati prestolnico Santa Cruz de Tenerife in se posončiti na zlati plaži Playa de las Teresitas, ki jo pokriva saharski pesek. Obvezna postojanka je še mestece San Cristobal de la Laguna, ki je na seznamu Unescove svetovne dediščine ter Puerto la Cruz, kjer je zabaviščni park Loro Parque, ki velja za eno najbolj obiskanih točk otoka. Pohvali se lahko z največjo zbirko papagajev in največjo razstavo pingvinov na svetu ter največjim bazenom z delfini in najdaljšim tunelom za morske pse v Evropi.

