Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Ponedeljek,
25. 8. 2025,
16.40

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
tovornjak nesreča nesreča smrtne žrtve promet promet policija

Ponedeljek, 25. 8. 2025, 16.40

40 minut

Huda prometna nesreča pri Bregu pri Litiji: umrl 18-letni voznik avtomobila

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Slovenska policija prometna nesreča motor | Foto STA

Foto: STA

Pri Bregu pri Litiji se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 18-letni voznik osebnega avtomobila. Na cesti Zagorje–Litija sta trčila osebni avtomobil in tovornjak, pri čemer je voznik prvega umrl, so potrdili na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

V prometni nesreči na regionalni cesti v Bregu pri Litiji je umrl 18-letni voznik osebnega vozila. Po doslej zbranih podatkih policije je 18-letnik pred križiščem prehiteval vozilo, a se ni povsem vrnil na svoj pas, zato je s sprednjim levim delom svojega vozila trčil v tovorno vozilo, ki je stalo na nasprotnem pasu zaradi zavijanja levo. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti so opravili ogled kraja nesreče, ki sta se ga udeležila dežurni preiskovalni sodnik in državni tožilec. Z zbiranjem obvestil in vseh okoliščinah prometne nesreče pa nadaljujejo, o ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Zastoji po državi

Na ljubljanski obvoznici so zastoji na severni med novimi Jaršami in Kosezami, na zahodni med Kosezami in Kozarjami ter na južni med Malencami in Kozarjami.

Na primorski avtocesti je zastoj med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru.

Na štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico sever in predorom Golo rebro proti Ljubljani.

Zastoj tovornih vozil je na primorski avtocesti med razcepom Gabrk in prehodom Fernetiči proti Italiji.

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke kilometrski zastoj proti Avstriji.

Prometna nesreča
Novice Kaj se dogaja na Celjskem? V enem dnevu umrlo toliko ljudi kot lani.
Nesreča motorista
Novice Kalvarija na slovenskih cestah se nadaljuje: umrl 57-letni motorist
Prometna nesreča na Igu
Novice Slovenske ceste terjale novo življenje: umrl na električnem kolesu
moški na avtocesti
Novice Posnetek, da ti zaledeni kri #video
Avtobus
Novice Grozljiva nesreča avtobusa: zapeljal v jarek, več mrtvih
tovornjak nesreča nesreča smrtne žrtve promet promet policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.