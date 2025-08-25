Huda prometna nesreča pri Bregu pri Litiji: umrl 18-letni voznik avtomobila

Pri Bregu pri Litiji se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 18-letni voznik osebnega avtomobila. Na cesti Zagorje–Litija sta trčila osebni avtomobil in tovornjak, pri čemer je voznik prvega umrl, so potrdili na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

V prometni nesreči na regionalni cesti v Bregu pri Litiji je umrl 18-letni voznik osebnega vozila. Po doslej zbranih podatkih policije je 18-letnik pred križiščem prehiteval vozilo, a se ni povsem vrnil na svoj pas, zato je s sprednjim levim delom svojega vozila trčil v tovorno vozilo, ki je stalo na nasprotnem pasu zaradi zavijanja levo. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti so opravili ogled kraja nesreče, ki sta se ga udeležila dežurni preiskovalni sodnik in državni tožilec. Z zbiranjem obvestil in vseh okoliščinah prometne nesreče pa nadaljujejo, o ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Zastoji po državi

Na ljubljanski obvoznici so zastoji na severni med novimi Jaršami in Kosezami, na zahodni med Kosezami in Kozarjami ter na južni med Malencami in Kozarjami.

Na primorski avtocesti je zastoj med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru.

Na štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico sever in predorom Golo rebro proti Ljubljani.

Zastoj tovornih vozil je na primorski avtocesti med razcepom Gabrk in prehodom Fernetiči proti Italiji.

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke kilometrski zastoj proti Avstriji.