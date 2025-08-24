Kalvarija na slovenskih cestah se nadaljuje: umrl 57-letni motorist

V soboto ob 20.04 se je na avtocesti Ljubljana-Novo mesto med izvozoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora v smeri Novega mesta zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 57-letni voznik motornega kolesa, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

57-letni voznik motornega kolesa je vozil v smeri Novega mesta, pri tem je izgubil oblast nad vozilom in z motornim kolesom padel po vozišču. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 142 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 19 nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, ena pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 105 kršitev javnega reda in miru ter 73 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 78-krat posredovali na javnih krajih in 27-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so štiri kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali štiri voznike, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli sedem vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 25 tatvin, 18 vlomov, 16 poškodovanj tuje stvari, pet groženj, štiri povzročitve telesne poškodbe, po dve kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami in kaznivi dejanji nasilja v družini ter eno ponarejanje denarja.