Grozljiva nesreča avtobusa: zapeljal v jarek, več mrtvih

V nesreči turističnega avtobusa je danes v ameriški zvezni državi New York umrlo več ljudi, številni so ranjeni. Okoli 50 turistov, med njimi otroci, se je vračalo z ogleda Niagarskih slapov v New York, ko je voznik izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal s ceste v jarek. Natančno število žrtev še ni znano.

Tiskovni predstavnik policije je povedal, da je nesreča terjala več smrtnih žrtev in več huje ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po nesreči, ki se je zgodila v bližini mesta Buffalo na severu zvezne države New York, je več ljudi ostalo ujetih v prevrnjenem avtobusu. Njihovo reševanje še poteka. Številne ranjene so v bolnišnice odpeljali s helikopterji.

Bus Rollover in New York Leaves Multiple Dead, Dozens Injured



A devastating tour bus crash on I-90 West in Pembroke, New York, has left multiple people dead and more than 50 injured, according to officials. Reports claim that children were among the fatalities after the bus,… pic.twitter.com/wrwkxHiWue — News is Dead (@newsisdead) August 22, 2025

Zakaj je voznik izgubil nadzor nad vozilom, za zdaj še ni znano, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po poročanju BBC so bili v avtobusu turisti iz Indije, Kitajske in Filipinov.