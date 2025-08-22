Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Petek,
22. 8. 2025,
22.13

Grozljiva nesreča avtobusa: zapeljal v jarek, več mrtvih

Avtobus | Po poročanju BBC so bili v avtobusu turisti iz Indije, Kitajske in Filipinov. | Foto družbeno omrežje X

Po poročanju BBC so bili v avtobusu turisti iz Indije, Kitajske in Filipinov.

Foto: družbeno omrežje X

V nesreči turističnega avtobusa je danes v ameriški zvezni državi New York umrlo več ljudi, številni so ranjeni. Okoli 50 turistov, med njimi otroci, se je vračalo z ogleda Niagarskih slapov v New York, ko je voznik izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal s ceste v jarek. Natančno število žrtev še ni znano.

Tiskovni predstavnik policije je povedal, da je nesreča terjala več smrtnih žrtev in več huje ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po nesreči, ki se je zgodila v bližini mesta Buffalo na severu zvezne države New York, je več ljudi ostalo ujetih v prevrnjenem avtobusu. Njihovo reševanje še poteka. Številne ranjene so v bolnišnice odpeljali s helikopterji.

Zakaj je voznik izgubil nadzor nad vozilom, za zdaj še ni znano, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po poročanju BBC so bili v avtobusu turisti iz Indije, Kitajske in Filipinov.

