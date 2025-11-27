Policisti ujeli voznika električnega skiroja: doletela ga je visoka kazen #video

Ljubljanski policisti so med nadzorom cestnega prometa na Celovški cesti v bližini parka Tivoli ujeli voznika električnega skiroja, ki je storil več cestnoprometnih prekrškov. Z električnim skirojem se je vozil po sredini ceste in krepko prekoračil dovoljeno hitrost vožnje za tovrstna vozila, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Posnetek objestne vožnje so objavili na svoji Facebook strani.

Policisti Postaje prometne policije Ljubljana so obravnavali voznika električnega skiroja, ki je storil več cestnoprometnih prekrškov in s svojo objestno vožnjo ogrožal sebe in druge udeležence v prometu.

Poleg tega, da ni vozil po kolesarski stezi, ampak po sredini ceste, je močno prekoračil največjo dovoljeno hitrost za tovrstna vozila, ki je omejena na 25 km/h. Policisti so vozniku izdali plačilni nalog v višini 940 evrov.

Na PU Ljubljana vse uporabnike električnih skirojev pozivajo, naj ravnajo odgovorno, naj vozijo izključno po kolesarskih površinah, in naj bodo vidni. Ob tem poudarjajo, da cesta ni igrišče.