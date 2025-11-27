Stefanie še niso našli. Glavni osumljenec – nekdanji fant – molči

Policija danes nadaljuje z iskanjem že od nedelje pogrešane 32-letne vizažistke in vplivnice iz Gradca. Iskanje Stefanie P. se je začelo v nedeljo zvečer. Kot pogrešano so jo prijavili potem, ko se opoldne ni pojavila na sestanku, poroča Kurier. Njen mobilni telefon je bil izklopljen, njen pes pa je bil sam v stanovanju.

Po poročanju Slovenskih novic naj bi jo zadnjič opazili v nedeljo zgodaj zjutraj, okoli sedme ure, ko se je skupaj s prijateljico vračala z zabave, popoldne pa je na dogovorjeno snemanje ni bilo. Tudi na telefon ni bila več dosegljiva.

Njeno izginotje so istega dne prijavili policiji na avstrijskem Štajerskem.

Po informacijah The Daily Mail naj bi v ponedeljek do njenega stanovanja prišel zaskrbljeni kolega fotograf, s katerim bi morala delati. Tam ga je pričakal osumljenec, 31-letni Slovenec Peter M., za katerega mediji poročajo, da je neuspešen amaterski igralec pokra, ki občasno dela kot varnostnik. Šlo naj bi za Stefanijinega nekdanjega partnerja, ki naj bi od nedelje večkrat prestopil državno mejo. Spustil ga je v stanovanje, kjer naj bi fotograf videl na stenah krvave lise, ki so ga pretresle. Po srečanju je nemudoma poklical policijo, ki naj bi v bližnjem grmovju našla Stefanijin telefon.

Štajerska državna policijska uprava je v sredo sporočila, da so bili v Sloveniji aretirani trije moški. Poleg nekdanjega fanta so prijeli še dva njegova sorodnika, očima in brata.

Srhljivo dogajanje

Policija je med preiskovanjem njenega izginotja prebrala njena zadnja, srhljiva sporočila. Stefani naj bi sobotni večer preživela na predbožični zabavi v enem od klubov v Gradcu. Po poročanju avstrijskega medija Heute se je zabavala s prijatelji, medtem ko naj bi bil v istem klubu tudi njen bivši, vendar naj tam ne bi bila v stiku.

Ko se je s taksijem pripeljala domov, naj bi prijateljici poslala sporočilo: "Nek čudak je na stopnišču." Trdila naj bi, da je pred svojim stanovanjem videla 'temno postavo', kar naj bi bilo njeno zadnje sporočilo.

Foto: Avstrijska policija Preiskovalci so zdaj osredotočeni na te tri osumljence. Kot so še povedali, njen nekdanji partner, ki ga ima policija za glavnega osumljenca, molči. Moški je v priporu v Sloveniji, graško sodišče pa je zahtevalo njegovo izročitev Avstriji.

Slovenska policija je 31-letnika izsledila, potem ko naj bi zažgal svoj avto na parkirišču igralnice v bližini meje. Policija je v sredo izjavila, da "domneva, da je bilo storjeno kaznivo dejanje", vendar niso navedli, kaj točno to pomeni.

Štajerska policija je poudarila, da "forenzični pregled avtomobila nekdanjega fanta ni dal nobenih sledi o tem, kje bi lahko bila pogrešana. Iskalne akcije za Stefanie potekajo tako v Sloveniji kot Avstriji, a zaenkrat brez uspeha. V iskanje so vključili tudi sledne pse.

Sosed videl osumljenca, slišal se je tudi hrup

Sosed 32-letnice naj potrdil, da je osumljenega partnerja videl na stopnišču stanovanjske stavbe v Gradcu približno ob času izginotja, kar odpira možnost, da jo je tam čakal v zasedi, pišejo Slovenske novice.

Sosedje naj bi tudi povedali, da se je v nedeljo iz stanovanja slišal hrup.

Po informacijah avstrijskega časopisa Kleine Zeitung pa naj bi slovenska policija pri nas že preiskala hišo in vrt babice 31-letnega osumljenca, kjer prekopavajo vrt, če je morda tam skril truplo. Slovenska policija je z informacijami skopa, potrdili so, da aktivnosti potekajo na območju PU Maribor, na različnih lokacijah.

"Pomagajte nam jo najti"

Od nedelje poteka iskanje Stefanie tudi zunaj uradnih kanalov: organizacija "Austria Finds You" je na spletu objavila prijavo o pogrešani osebi, ki je bila večkrat deljena.

Tudi njena mati na družbenih omrežjih poziva k pomoči: "Prosim, pomagajte mi najti hčerko." Stefanie, ki jo kličejo Fani, ima na podlakti tetovirano materino ime Csilla.