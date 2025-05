Enoletna deklica izginila iz piknika, iskali so jo z dronom

Iz enega od družinskih piknikov pri Postojni je v nedeljo popoldne nenadoma izginila komaj leto dni stara deklica, so poročale Primorske novice. Svojci so jo najprej iskali sami, nato pa nekaj po 15. uri na pomoč poklicali policijo in gasilce.

Okolico so pregledali z dronom in preiskali vse gozdne poti v bližini. Razmišljali so tudi o možnosti, da je deklica padla v brezno, a so jim jamarji pojasnili, da v bližini ni nobene jame.

Po poročanju časnika Večer, je deklico nekaj pred 16. uro na gozdni poti, slab kilometer stran od piknika, našel eden od policistov in jo varno prinesel nazaj k družinskim članom.