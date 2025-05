Z novogoriške policijske uprave so sporočili, da so tamkajšnje policiste v ponedeljek nekaj pred 17. uro obvestili o nesreči 34-letnega jadralnega padalca na območju Bovca.

Kot so ugotovili, je padalec iz Slovenije s svojim padalom sam vzletel z mesta za jadralne padalce Platnja. Okoli 16.40 se je približeval pristajalnemu mestu v Bovcu, kjer je želel pristati. Ko je bil še približno deset metrov nad tlemi, ga je presenetil sunek vetra, nato pa ga je začelo obračati in mu pri tem delno zaprlo padalo. Strmoglavil je na travnato površino in se pri tem predvidoma huje telesno poškodoval, sumijo namreč na poškodbo hrbtenice.

Na kraju nesreče so ga oskrbeli reševalci, nato pa so ga z reševalnim vozilom prepeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Po trenutnih ugotovitvah je tuja krivda izključena, so sporočili s policije in dodali, da bodo o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.