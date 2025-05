Kaos v Zagrebu: v središču mesta eksplodirala bomba, na delu forenziki #video

Po prvih podatkih je neznana oseba vrgla eksplozivno napravo, ki je razbila okna in poškodovala inventar dveh lokalov. V času eksplozije v stavbah ni bilo ljudi in nihče ni bil poškodovan. Gre za kavarni Bodega in After Eight, ki se nahajata v nakupovalnem središču Prečko.

Na terenu so številne policijske enote in forenzični strokovnjaki. Ulica je zaprta za promet. Zaradi policijske preiskave v Ulici Slavenskog so preusmerili tudi nekatere mestne avtobuse.

Foto: Pixsell/Igor Kralj