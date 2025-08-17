Na Kofcah umrl pohodnik iz Hrvaške

Sončno vreme je tudi ta podaljšani konec tedna v gore privabilo veliko obiskovalcev in temu ustrezno je imela veliko dela helikopterska posadka za reševanje v gorah z Brnika. Enemu od pohodnikov, ki so se znašli v stiski, pa niso mogli več pomagati.

V soboto okoli 13.45 je posadka za reševanje v gorah poletela proti Velikemu vrhu, kjer je postalo slabo 57-letnemu hrvaškemu pohodniku. Po do zdaj zbranih obvestilih je pohodnik do koče na Kofcah prišel skupaj z družino. Med nadaljevanjem poti mu je postalo slabo, nato pa je sedel in omedlel.

Temeljne postopke oživljanja so začeli mimoidoči, nadaljeval pa jih je zdravnik helikopterske posadke gorskih reševalcev, a je pohodnik po dalj časa trajajoči reanimaciji na kraju umrl. S helikopterjem so ga prepeljali v dolino, kjer so postopek prevzeli tržiški policisti. Okoliščine kažejo, da je smrt posledica zdravstvenega stanja, so sporočili s kranjske policijske uprave.