Moški drsel in padel čez skalni previs, rešil ga je naključni pohodnik

V soboto se je na območju Gradiške ture huje poškodoval 55-letni pohodnik, so sporočili s Policijske postaje Nova Gorica. Tik pod vrhom mu je na krušljivem delu spodrsnilo in posledično ga je odneslo po pobočju.

O nesreči so novogoriške policiste obvestili v soboto ob 14.39. Vrh Gradiške ture je na zahodni strani nanoške planote, na 793 metrih nadmorske višine.

Po do zdaj zbranih podatkih se je 55-letni moški sam povzpel po pohodni poti na Gradiško turo nad Gradiščem pri Vipavi. Tik pod vrhom, na približno 580 metrih nadmorske višine, mu je na krušljivem delu med vzponom po Furlanovi plezalni smeri spodrsnilo in posledično je padel levo po pobočju.

Pohodnik je nato padel čez manjši skalni previs in se kotalil še nekaj metrov. Na mestu padca ga je našel naključni mimoidoči pohodnik, ki je nemudoma na pomoč poklical reševalce.

Na kraju je posredovalo več reševalcev Gorske reševalne službe Ajdovščina, ki so ga v oskrbo predali dežurni ekipi gorske reševalne službe, ta pa je predvidoma hudo poškodovanega moškega z vojaškim helikopterjem prepeljala na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempetru pri Gorici.

Policija je glede na ugotovitve tujo krivdo izključila, o gorski nesreči pa so obvestili pristojne pravosodne organe. Z vsemi ugotovitvami bodo pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.