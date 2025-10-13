Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Ponedeljek,
13. 10. 2025,
12.11

Osveženo pred

50 minut

Ponedeljek, 13. 10. 2025, 12.11

50 minut

Tuja planinka po več dneh umrla

Avtor:
Na. R.

Kukova špica | Na fotografiji je pogled na Kukovo špico, kjer je v globino v nedeljo padel 28-letni pohodnik. | Foto PU Kranj

Na fotografiji je pogled na Kukovo špico, kjer je v globino v nedeljo padel 28-letni pohodnik.

Foto: PU Kranj

Po gorski nesreči, ki se je zgodila 5. oktobra na poti Tomčeva koča–Roblekov dom, kjer je na 41-letno tujo planinko pod težo snega padlo drevo in jo telesno poškodovalo, so kranjski policisti danes sporočili, da je pohodnica v nedeljo umrla. Gorski reševalci so prav ta dan izvedli še eno zahtevno intervencijo.

Nesreča 41-letne tujke se je 5. oktobra zgodila okoli 8. ure zjutraj. Na kraju so ji tistega dne pomagali gorski reševalci Gorske reševalne službe Radovljica in jo transportirali do Poljške koče, kjer jo je prevzelo zdravstveno osebje in prepeljalo v zdravstveno ustanovo.

"Včeraj, 12. oktobra 2025, smo bili iz zdravstvene ustanove obveščeni, da je pohodnica umrla. Policisti bodo obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo," so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.

Padel v globino  

Posadka helikopterja za reševanje v gorah, v kateri je tudi policist gorske policijske enote, je včeraj nekaj minut pred 14. uro poletela na območje Kukove špice, kjer je nudila pomoč 28-letnemu pohodniku.

Skupaj s še enim pohodnikom je sestopal s Kukove špice, preko sedla Gulce, kjer mu je med hojo zdrsnilo in je padel v globino.

Kukova špica | Foto: PU Kranj Foto: PU Kranj

Na kraju mu je prvo pomoč nudil pohodnik, ki je bil z njim in tudi poklical pomoč. V nadaljevanju je pomagala posadka za reševanje v gorah, ki je poškodovanega pohodnika s helikopterjem Letalske policijske enote odpeljala v Splošno bolnišnico Jesenice.

Kukova špica | Foto: PU Kranj Foto: PU Kranj Pohodnika sta bila primerno opremljena, so še navedli pri policiji.

