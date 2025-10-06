Potem ko se je v slovenskih gorah zgodila tragedija – tri alpiniste iz Dalmacije je zasul plaz pod vrhom Tosc, so na omrežju Facebook pretresljiv zapis objavili gorski reševalci Gorske reševalne službe Bohinj in z javnostjo delili pogled skozi oči gorskih reševalcev, ki so bili del te intervencije. "Takoj ko smo locirali prvo žrtev, nas je "graperje" prešinil mraz v obliki krika: PLAAAAAZ!!! (op.a., plaz). V grapi se ne moreš pravilno umakniti, zato se je v nekaj sekundah vsak znašel, kolikor je mogel. Upali smo, da bo vse hitro minilo. Na srečo smo vsi ostali na svojih mestih in nadaljevali s kopanjem. To je bil tudi za nas znak, da so stvari postale prenevarne in da moramo operacijo prekiniti. Navsezadnje smo tudi nekomu možje, sinovi, hčere, očetje in matere," so med drugim zapisali gorski reševalci.

Plaz se je sprožil nad potjo med Vodnikovim domom in Studorskim prevalom okoli 10. ure in dobesedno pokosil tri hrvaške planince, ki so se poskušali spustiti z gore. 24sata je neuradno izvedel, da je bila v času nesreče z njimi še četrta planinka, a ker je bila nekoliko dlje, je imela srečo, da je plaz ni pokopal pod seboj. Takoj je opozorila še tri kolege, ki so bili v planinskem domu. Ti so poklicali reševalne službe, zasuti pa so dobesedno izginili v belini 80 do 100 metrov od same poti.

"Premočeni smo bili od snega in znoja"

Gorski reševalci so se takoj po klicu podali v akcijo in dobesedno pograbili zimska oblačila. Pojasnili so, da nihče od njih ni pričakoval, da bo klic prispel na začetku jeseni.

"Toliko robe v avtomobilih že dolgo nismo imeli in res smo imeli željo, da bi se lahko z njimi prebili vse do Konjščice, da nam bo vsaj nekaj poti prihranjene. Z nekaj kolobocijami v obliki drevja čez cesto nam je to tudi uspelo. Na Konjščici smo stopili v zimsko pravljico, a kaj, ko tam nismo bili, da bi uživali, ampak zaradi zelo resnih zadev. Skupaj s kolegi iz Radovljice smo se morali dobesedno prebijati skozi novozapadel in napihan sneg, ki je prvogazečemu na niti ne tako redke trenutke segal do "jošk", kot radi rečemo v žargonu. Po dvourni kalvariji smo le prišli na mesto nesreče, zavarovali očividce in pričeli z aktivnostmi, ki so okoli dvajsetim reševalcem omogočile dostop do grape," so zapisali reševalci.

Dodali so, da so bile razmere zahtevne. "Videlo se najprej ni praktično nič, snežilo je, premočeni smo bili od snega in znoja, veter pa je pihal ravno toliko, da je marsikomu konkretno zanohtalo, mišice pa so s tresenjem skrbele za to, da bi "žvot" ohranjal vsaj približnih 37 stopinj. Vse skupaj je dodatno "popestrilo" še sponatano plazenje, ki ga je popoldansko sonce še dodatno spotenciralo," so še navedli.

Prešinil jih je mraz v obliki krika: PLAAAAAZ!!!

Ponesrečenega so hitro pripravili na prevoz s helikopterjem, zadnjega od njih pa so v dolino prepeljali že v trdi temi.

Danes z reševanjem nadaljevali navsezgodaj

Danes so z reševanjem nadaljevali navsezgodaj. Helikopter jih je prenesel na vznožje grape. Glede na videno dan prej so sklepali, da je tam največja verjetnost, da se nahajata preostala pogrešana. "Naše slutnje so se izkazale za pravilne. Kmalu po prihodu je naš pasji član našel prvega, malo za tem pa smo med sondiranjem našli še drugega. Žal nobenemu od njiju ni bilo več mogoče pomagati," so še zapisali, sklenili pa z besedami:

"Misli ob vsem tem še zbiramo, prizori in občutki so še zelo živi in jih bomo še nekaj časa premlevali. Zahvaliti se moramo našim kolegom iz Gorska reševalna služba Radovljica, Gorska reševalna služba Jesenice in vodnikom reševalnih psov, ki so nam pri tem zahtevnem reševanju prišli v pomoč. Svojcem pokojnih izrekamo iskreno sožalje. Za konec pa ne moremo brez nasveta, ki smo ga z vami delili že (pre)večkrat: premislite, kdaj, zakaj in kako se odpravljate v hribe, pa ne zaradi nas, ampak zaradi tistih, ki vas čakajo doma. Srečno!"