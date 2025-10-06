Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Ponedeljek,
6. 10. 2025,
7.30

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

gore planina reševanje Mount Everest

Ponedeljek, 6. 10. 2025, 7.30

1 ura, 9 minut

Silovita snežna nevihta, reševalci se še vedno trudijo priti do 200 ujetih planincev

Avtor:
P. P.

reševanje na Mount Everestu | Sprva so lokalni mediji v nedeljo sicer poročali, da je bilo na vzhodni strani mogočnega gorovja na višini okoli 4.900 metrov ujetih skoraj tisoč ljudi. | Foto Reuters

Sprva so lokalni mediji v nedeljo sicer poročali, da je bilo na vzhodni strani mogočnega gorovja na višini okoli 4.900 metrov ujetih skoraj tisoč ljudi.

Foto: Reuters

Okrog 350 turistov, ki so v nedeljo obtičali na tibetanski strani Mount Everesta po snežni nevihti, so po poročanju kitajskih državnih medijev prepeljali na varno, še vedno pa iščejo oz. rešujejo več kot 200 ljudi, navajata nemška tiskovna agencija dpa in britanski BBC.

Reševalne ekipe so približno 350 pohodnikov varno pripeljale do najbližjega naselja, več kot 200 ljudi pa še iščejo oz. rešujejo. Kitajski mediji poročajo, da je oblastem uspelo stopiti v stik z vsemi, navaja BBC.

Sneg je popolnoma zasul šotore

Sprva so lokalni mediji v nedeljo sicer poročali, da je bilo na vzhodni strani mogočnega gorovja na višini okoli 4.900 metrov ujetih skoraj tisoč ljudi.

Sneg je popolnoma zasul šotore, v katerih je spalo več deset ljudi, tudi številne poti so neprehodne. Informacij o morebitnih smrtnih žrtvah za zdaj ni bilo.

Nenavadno močne padavine za to obdobje

Na nekoliko manj obljudeni poti v dolini, ki vodi do vzhodne stene Everesta, je snežilo od petka zvečer do sobote, v nedeljo pa se vreme v nasprotju z napovedmi ni izboljšalo. Eden od lokalnih vodnikov, ki turiste in pohodnike vodijo v gore, je padavine opisal kot nenavadno močne za to letno obdobje.

V celotni regiji pod Himalajo sicer beležijo izredne vremenske razmere – v Nepalu in Indiji je od petka umrlo več kot 60 ljudi, potem ko je pozno monsunsko deževje povzročilo zemeljske plazove in poplave.

