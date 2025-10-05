Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ka. N., STA

Nedelja,
5. 10. 2025,
16.53

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
sneg Mount Everest gora

Nedelja, 5. 10. 2025, 16.53

33 minut

Po snežni nevihti na Mount Everestu obtičalo skoraj tisoč ljudi

Avtorji:
Ka. N., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Mount Everest | Foto Reuters

Foto: Reuters

Nekaj manj kot tisoč ljudi je po snežni nevihti obtičalo na tibetanski strani gore Mount Everest, danes poročajo kitajski državni mediji. Več sto reševalcev je bilo napotenih, da pomagajo odstraniti sneg, ki blokira dostop do območja na nadmorski višini nad 4900 metri.

Zaradi močnega sneženja naj bi bili poškodovani šotori ljudi, ki so obtičali na gori, poti do njih pa blokira sneg.

Kitajska državna medijska platforma Jimu news je poročala, da je na kraju nesreče prišlo do žrtev, a potrjenih informacij o morebitnih smrtnih žrtvah ni.

Na Mount Everestu je začelo snežiti v petek zvečer, vremenske razmere pa so se zaostrile v soboto.

sneg Mount Everest gora
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.