Po Slovencu umrl še skakalec z Dunaja

V ponedeljek se je po skoku z gore Brento v italijanski pokrajini Trentino smrtno ponesrečil avstrijski base jumper, ekstremni športni padalec, ki je izgubil nadzor in padel po strmem pobočju pod pečino. To je že druga smrt na tem območju letos, pred nekaj dnevi je tam umrl 39-letni Slovenec, ki je kmalu po skoku trčil v steno in obvisel na višini 600 metrov.

Nesrečni 44-letnik z Dunaja je bil v družbi prijatelja, ki je snemal skok, a je kmalu po ločitvi od skale izgubil nadzor in padel pod pečino. Spremljevalec je takoj poklical reševalne službe na številko 112 in že v prvem preletu so moškega locirali iz reševalnega helikopterja.

Reševalca in zdravniško ekipo so s pomočjo vitla spustili do Avstrijca, a so lahko le potrdili njegovo smrt. Truplo so nato s helikopterjem prepeljali v bližnje mesto.

V nekaj dneh že druga smrtna nesreča

To je letos že druga smrtna nesreča na tem območju. Pred nekaj dnevi je 39-letni base jumper iz Slovenije umrl, ko je kmalu po skoku zadel skalo in obvisel na višini 600 metrov. Obtičal je v grmovju, kljub hitremu posredovanju pa mu niso mogli več pomagati.

Nesreča se je po navedbah gorske reševalne službe zgodila na gori Cima Capi med dolino Ledro in Gardskim jezerom.