Tim Gajser je odpeljal najboljše kvalifikacije z Yamaho. V Švici je bil tretji, zaostal je samo za Jeffreyjem Herlingsom in Lucasom Coenenom. Ločile so jih le štiri sekunde. Jan Pancar je zaradi strgane verige odstopil. Prva vožnja tretje letošnje dirke svetovnega prvenstva MXGP bo v nedeljo ob 14.15. V Frauenfeldu poteka tudi preizkušnja evropskega prvenstva. Komaj 14-letni Alex Novak se je prvič uvrstil na dirko EMX125 in bil v prvi vožnji 36.

Na tretji dirki sezone in svoji 23. v elitnem razredu MXGP Lucas Coenen (KTM), ki je prejšnjo nedeljo dobil VN Andaluzije, sploh prvič nastopa z rdečo tablico vodilnega v prvenstvu. Najhitrejši je bil že v vožnji na čas, ko je drugi dosežek uspel Romainu Febvru (Kawasaki). Z aktualnim prvakom je po grdem padcu v Almonteju torej vse v redu. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je odpeljal šesti najhitrejši čas, Tim Gajser (Yamaha) pa osmega.

Jeffrey Herlings Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Prvih 10 od maksimalno možnih 60 točk, ki jih je v Španiji osvojil Coenen, je bilo na voljo na kvalifikacijski vožnji. Ta je potekala v dežju. Štart je dobil Andrea Adamo (KTM), v prvi zavoj je na drugem mestu zapeljal Jeffrey Herlings (KTM), na tretjem Gajser, Coenen pa na četrtem. Ni trajalo dolgo in Herlings, Gajser ter Coenen so prehiteli Adama. Prvi trije so vozili v razmaku treh sekund. Tim na kvalifikacijah z Yamaho tako dobro še ni vozil. V cilju je bil manj kot štiri sekunde za Herlingsom in tik za Coenenom. Šele 18. je bil Tom Vialle (Honda), ki je bil na tleh kar trikrat. Ob drugem padcu ga je podrl ekipni kolega Ruben Fernandez (Honda).

Šest krogov pred ciljem je odstopil Pancar. Na štartu, ko je padlo več voznikov, je bil izrinjen. Nato se je iz 17. mesta že prebil na 11., nakar mu je v verigo priletel kamen in mu jo strgal. Zato je moral odstopiti. Ima hitrost za prvo deseterico, a kaj ko se smole letos kar ne otrese.

Poglejte vrhunce kvalifikacijske vožnje v Švici:

MXGP Švice, kvalifikacijska vožnja:



1. Jeffrey Herlings (Honda)

2. Lucas Coenen (KTM)

3. Tim Gajser (Yamaha)

4. Andrea Adamo (KTM)

5. Maxime Renaux (Yamaha)

6. Kay de Wolf (Husqvarna)

7. Romain Febvre (Kawasaki)

8. Pauls Jonass (Kawasaki

…

Odstop: Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



MXGP, skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (2/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 111 točk

2. Jeffrey Herlings (Honda) 104

3. Tom Vialle (Honda) 89

4. Tim Gajser (Yamaha) 82

5. Maxime Renaux (Yamaha) 81

6. Romain Febvre (Kawasaki) 79

7. Andrea Adamo (KTM) 76

8. Ruben Fernandez (Honda) 52

…

21. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 12

Sacha Coenen v MX2 zmaguje samo na kvalifikacijah

V šibkejšem razredu MX2 je še tretjič letos kvalifikacijsko vožnjo dobil drugi od bratov Coenen, Sacha Coenen (KTM). A temu se na dirki vseej dogajajo napake, tako da letos še nima ne zmage na veliki nagradi ne na eni od nedeljskih voženj. Vodilni v prvenstvu in zmagovalec VN Andaluzije Camden McLellan (Triumph) je bil na kvalifikacijah drugi, aktualni prvak in zmagovalec VN Patagonije Simon Längenfelder (KTM) pa četrti.

Dirka za veliko nagrado Švice, ki jo je predlani dobil Tim Gajser, lani pa je na njen utrpel poškodbo rame, bo v nedeljo popoldne. V MXGP štartajo prvo vožnjo ob 14.15 in drugo ob 17.10. V razredu MX2 bodo dirkali uro prej.

Alex Novak prvič uvrščen na dirko EMX125

Alex Novak prvič nastopa na sami dirki EXM125. Foto: Matej Podgoršek V Frauenfeldu dirkajo tudi motokrosistični upi prihodnosti. Na drugi dirki evropskega prvenstva na motorju do 250 in 125 kubičnih centimetrov imamo tudi slovenskega predstavnika. To je 14-letni Alex Novak (Yamaha), ki je debitiral pred tednom dni v Andaluziji. Tam se mu na zahtevni peščeni progi ni uspelo uvrstiti na dirko najboljše štirideseterice. Na njemu bolj domači trdi podlagi mu je zdaj to uspelo. V svoji skupini vožnje na čas je bil 20. in se je tako kot zadnji prebil na dirko. Poudariti je treba, da je najmlajši in še za glavo ali dve manjši od tekmecev. Na poti iz Andaluzije v Švico je nekaj dni preživel v Franciji, kjer je v podjetju RTRAX, ki izdeluje izpušne sisteme za dvotaktne motorje, opravil dobra testiranja. Tako je zdaj v Švici boljši tudi njegov 125-kubični motor.

V soboto popoldne so najmlajši v Frauenfeldu že odpeljali prvo vožnjo, Novak jo je s krogom zaostanka končal na 36. mestu. A zanj letos šteje predvsem nabiranje izkušenj in najbolj pomembno je, da je na dirki sploh nastopil. Na vrhu sta bila dva Avstrijca Ricardo Bauer in Moritz Ernecker. Druga vožnja v EMX125 bo v nedeljo zjutraj.