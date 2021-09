Smrt "base jump" padalca v okolici Kranjske gore

Na pobočju Rakove špice v občini Kranjska Gora se je smrtno ponesrečila oseba z opremo za base jump, so sporočili iz Uprave za zaščito in reševanje.

Gorski reševalci GRS Kranjska Gora so s pomočjo dežurne ekipe GRS Brnik in helikopterjem LPE dvignili preminulega z nedostopnega terena, ga prepeljali v dolino in ga predali pristojnim službam, so še zapisali v svojem poročilu pri upravi za zaščito in reševanje.