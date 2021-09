Zapeljala na nasprotni pas in trčila v traktor

Včeraj se je v kraju Zapoge v občini Vodica zgodila prometna nesreča, ko je voznica iz neznanega razloga zapeljala na nasprotni pas in trčila v pravilno vozečega traktorista. Po nesreči je voznica ostala ukleščena v vozilu in je huje poškodovana.

Včeraj okoli 16.30 so policiste obvestili o prometni nesreči v kraju Zapoge. Voznica osebnega vozila je peljala iz smeri Medvod proti Vodicam, ko je iz do zdaj še neugotovljenega razloga zapeljala na nasprotni vozni pas in trčila v pravilno vozečega traktorista, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Traktorist kljub umikanju trka ni mogel preprečiti. V nesreči so zaradi silovitega trka z obeh vozil odleteli deli in poškodovali še vozilo, ki je vozilo za traktorjem. Po nesreči je voznica ostala ukleščena v vozilu in je huje poškodovana. Voznik traktorja se je lažje poškodoval.

Policisti še nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo po vseh znanih okoliščinah ustrezno ukrepali, so sporočili ljubljanski policisti.

V preteklem tednu na slovenskih cestah umrle štiri osebe

V preteklem tednu so se na slovenskih cestah zgodile štiri smrtne prometne nesreče, v katerih so umrle štiri osebe. Letos so slovenske ceste zahtevale 85 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lani pa 66 smrtnih žrtev, so sporočili s policije.