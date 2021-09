V nočnem trčenju na avtocesti umrla ena oseba

Na avtocesti med izvozoma Celje center in Celje zahod v smeri Ljubljane je ob 0.48 uri prišlo do prometne nesreče. Osebno vozilo je trčilo v zaščitno ograjo. Celjski gasilci so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, s tehničnem posegom eno osebo rešili iz vozila, ostali dve oskrbeli, odklopili akumulator, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in nudili pomoč reševalcem, policiji in cestnemu podjetju, je zapisano na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje.

Reševalci so nudili prvo pomoč trem poškodovanim, eno osebo so prepeljali v Splošno bolnišnico Celje, ena oseba pa je preminula na kraju nesreče.