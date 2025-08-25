Ljubljanska veleblagovnica zaprla svoja vrata

Potem ko je lani novi večinski lastnik Name, nemški nepremičninski sklad Kgal, napovedal, da bo opustil trgovinsko dejavnost, je po dogovoru z največjim najemnikom prostorov, družbo Morgan Finance SL, načrte spremenil in bo dejavnost nadaljeval. Prav tako so si premislili glede napovedane celovite preobrazbe prostora in stavbe in se lotili le delne prenove.

Z današnjim dnem so tako začeli delno prenovo pritličja, prvega, drugega in tretjega nadstropja. Novi najemnik pa bo vrata ponovno odprl čez teden dni, torej 1. septembra.

"Nama vstopa v novo poglavje. V kratkem bo deležna nekaterih sprememb, vendar njeno poslanstvo ostaja nespremenjeno. Še naprej bo delovala pod uveljavljenim imenom Nama in soustvarjala utrip mesta Ljubljane," so ob zaprtju zapisali na spletni strani.

Med prenovo bosta ves čas normalno delovala trgovina Kristal in urarstvo Dragar v četrtem nadstropju in Baby Center v petem.