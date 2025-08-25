Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
25. 8. 2025,
11.44

Ponedeljek, 25. 8. 2025, 11.44

Ljubljanska veleblagovnica zaprla svoja vrata

Veleblagovnica Nama. | Večinski lastnik Name je postal nemški nepremičninski sklad Kgal, ki si lastništvo deli z Zavarovalnico Triglav. Najprej so napovedali celovito prenovo kultne veleblagovnice, a so si premislili.  | Foto Bojan Puhek

Večinski lastnik Name je postal nemški nepremičninski sklad Kgal, ki si lastništvo deli z Zavarovalnico Triglav. Najprej so napovedali celovito prenovo kultne veleblagovnice, a so si premislili. 

Foto: Bojan Puhek

Ljubljanska veleblagovnica Nama zaradi delne prenove za teden dni zapira svoja vrata, poroča Forbes.

Potem ko je lani novi večinski lastnik Name, nemški nepremičninski sklad Kgal, napovedal, da bo opustil trgovinsko dejavnost, je po dogovoru z največjim najemnikom prostorov, družbo Morgan Finance SL, načrte spremenil in bo dejavnost nadaljeval. Prav tako so si premislili glede napovedane celovite preobrazbe prostora in stavbe in se lotili le delne prenove. 

Z današnjim dnem so tako začeli delno prenovo pritličja, prvega, drugega in tretjega nadstropja. Novi najemnik pa bo vrata ponovno odprl čez teden dni, torej 1. septembra.

"Nama vstopa v novo poglavje. V kratkem bo deležna nekaterih sprememb, vendar njeno poslanstvo ostaja nespremenjeno. Še naprej bo delovala pod uveljavljenim imenom Nama in soustvarjala utrip mesta Ljubljane," so ob zaprtju zapisali na spletni strani.

Med prenovo bosta ves čas normalno delovala trgovina Kristal in urarstvo Dragar v četrtem nadstropju in Baby Center v petem.

