V družbi Nama se bodo prihodnje leto lotili obsežne arhitekturne prenove in preoblikovanja svoje znamenite veleblagovnice v središču Ljubljane v sodobno nakupovalno središče, primerljivo s središči v tujih prestolnicah. Ob tem so napovedali, da bodo opustili trgovinsko dejavnost v hčerinskem podjetju in odpustili delavce. Odločitev je odgovor na globalne tržne trende, ki zahtevajo večjo prilagodljivost in inovativnost v trgovinskem sektorju, pojasnjujejo v družbi.

Prenova bo obsegala celovito preobrazbo prostora in stavbe, ki jo bo spremenila v sodobno nakupovalno in družabno središče z modnimi, gastronomskimi in drugimi vsebinami, ki podpirajo novodoben življenjski slog.

"Transformacija ne bo le estetska, temveč predstavlja tudi zavezo ustvarjanju prostora, ki bo odseval sodobne trende in obiskovalcem ponudil edinstveno izkušnjo v srcu Ljubljane," napovedujejo v družbi.

Projekt prenove bo potekal v več fazah. Izvedba priprave in načrtovanja se je že začela, čez okvirno leto dni sledi začasno zaprtje veleblagovnice v sedanji obliki in pričetek gradbenih del. Otvoritev prenovljene Name, ki bo obiskovalcem ponudila sodobno nakupovalno izkušnjo in novo družabno središče, je načrtovana za jesen 2026.

Odpuščanja v hčerinskem podjetju – trgovsko dejavnost opuščajo

Dodajajo, da v okviru strateških sprememb "prihaja tudi do namere o opustitvi trgovinske dejavnosti v hčerinskem podjetju", ki so ga iz osnovne družbe izčlenili konec leta 2020, ko so poslovanje ločili na trgovsko in nepremičninsko dejavnost, ki ji bodo sedaj posvetili izključno pozornost. S trgovinsko jejavnostjo se sicer ukvarja hčerinsko podjetje Nama IN, ki ima po zadnjih javno dostopnih podatkih več kot 60 zaposlenih.

"Skladno z zakonodajo in dobro poslovno prakso si bo družba prizadevala zaposlenim nuditi vso potrebno oporo v sodelovanju s sindikati in Zavodom za zaposlovanje pri iskanju nove zaposlitve," so napovedali v Nami.