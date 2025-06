Predsednik vlade Robert Golob je v ponedeljek v Državnem zboru ob poslanskem vprašanju izpostavil, da Slovenija beleži najvišjo zaposlenost doslej in eno najnižjih stopenj brezposelnosti v Evropski uniji. Podjetja ustvarjajo visoke dobičke, tveganje revščine med otroki je po podatkih Eurostata najnižje v EU, po zadnjem Eurobarometru pa je kar 94 odstotkov prebivalcev zadovoljnih s kakovostjo svojega življenja. Izpostavil je, da gospodarstvo ostaja čvrsto, podjetja poslujejo uspešno, socialna mreža pa ostaja močna in aktivna.

Pri dejanskem stanju v gospodarstvu po Golobovih besedah gledajo tri podatke: stopnjo brezposelnosti, število tujih delavcev in poslovne rezultate podjetij.

Zaposlenost najvišja doslej, brezposelnost med najnižjimi

Golob je dejal, da bi morebiten val stečajev, na katerega je namigovala poslanka Eva Irgl, pustil sled v brezposelnosti in medijski sliki, česar pa ni zaznati. "Gospodarstveniki mi pravijo, da imajo težave pri iskanju kadrov. Če bi bil prisoten val zapiranj podjetij, bi brezposelnost rasla. Pa ne – ta je med najnižjimi v EU," je dejal ter dodal, da podjetja v Sloveniji dosegajo izjemne poslovne rezultate: "Če podjetjem ne bi bilo v interesu ustvarjati, ne bi beležila rekordnih dobičkov – ti pa presegajo šest milijard evrov. Ob tem je poudaril tudi pomemben delež tujcev, ki so v Sloveniji legalno zaposleni: "Če se ne bi izplačalo delati celo tujcem, jih ne bi bilo danes toliko v državi, ki delajo legalno – največ v zgodovini Slovenije." Po podatkih statističnega urada (Surs) je bilo konec leta 2024 med zaposlenimi v Sloveniji več kot 150 tisoč oseb s tujim državljanstvom.

Slovenija dela, Evropa opazuje.

Po podatkih Eurostata je bila stopnja zaposlenosti med prebivalci, starimi od 20 do 64 let, v Sloveniji v prvem četrtletju 2025 78,3 odstotka, kar ostaja najvišja raven doslej. Surs je v 1. četrtletju 2025 zabeležil več kot 995 tisoč zaposlenih oseb, hkrati je bila aprila 2025 brezposelnost v Sloveniji le štiriodstotna, kar pomeni približno 41 tisoč oseb, medtem ko povprečna stopnja brezposelnosti v EU znaša 5,9 odstotka.

Foto: STA/Boštjan Podlogar

Najnižja revščina med otroki v EU

Na področju socialne politike je premier izpostavil podatek Eurostata, po katerem je tveganje revščine ali socialne izključenosti med otroki v Sloveniji najnižje v EU – le 11,8 odstotka (povprečje EU: 24,2 odstotka). "To seveda ne pomeni, da revščine ni. Vedno obstajajo individualne zgodbe, ko se ljudje znajdejo v težkih situacijah – tudi ne po svoji krivdi. Zato smo okrepili varnostno mrežo – posebej za starejše, invalide, tiste, ki so bili prej prezrti. Povečali smo pokojnine, spremenili dohodninske osnove. To niso enkratni ukrepi, to je proces, ki ga vodimo vsak dan," je dejal Golob. V sodelovanju z nevladnimi organizacijami, na primer s Karitasom in Rdečim križem ter še nekaj drugih, ki imajo najboljši vpogled v dejansko stanje na terenu, smo povečali finančna sredstva, da bi tistim v največji stiski res pomagali.

Foto: Shutterstock

94 odstotkov Slovencev zadovoljnih z življenjem

Zadnji Eurobarometer dodatno potrjuje ugodno sliko – kar 94 odstotkov Slovencev je zadovoljnih s kakovostjo svojega življenja, kar Slovenijo uvršča povsem v vrh Evropske unije. "To kaže, da prebivalci cenijo osebno varnost, socialno stabilnost in dostopnost storitev," je dejal Golob.

Foto: Thinkstock

Dohodninska razbremenitev jeseni, špekulacije odveč

Glede davčne politike je premier pojasnil: "V Sloveniji imamo tri glavne vire javnih financ: davek na delo, potrošnjo in premoženje. Zaradi zelo razširjenega lastništva nepremičnin, ki je eden najvišjih v EU, so davki na premoženje pri nas zelo nizki. Posledično so davki na delo višji. A kljub temu so prispevne stopnje delodajalcev med najnižjimi v Evropi – to je pomembno povedati. In rezultati so tu: tujci investirajo, tuja podjetja odpirajo nova delovna mesta. Denar se vlaga v razvoj, ne izgine."

Napovedano davčno razbremenitev Golob vidi kot korak v smeri trajnostne uravnoteženosti: "Kar zadeva napovedano novelo zakona o dohodnini: ta bo v državni zbor poslana v zakonsko določenih rokih – torej jeseni. Kakršnekoli špekulacije pred tem so nepotrebne."

Razprava je legitimna, a naj temelji na dejstvih: "Realni podatki govorijo zase," je zaključil Golob in poudaril, da je razprava o razmerah v državi lahko plodna le, če temelji na dejstvih.