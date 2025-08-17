Po več kot desetih letih zveze sta svojo ljubezen s poroko zapečatila pevec Rusko Richie ter nekdanja manekenka in mis Stančka Šukalo.

Da sta Rusko Richie in Stančka Šukalo skočila v zakon, je na Instagramu razkrila pevka Saša Lendero. Objavila je fotografijo z nevesto in ob njej zapisala: "Draga Stančka! Z Ruskom vama želim ljubezen z neuničljivimi koreninami. Srečno, mož in žena!"

Foto: Instagram/Saša Lendero

Novopečena zakonca sta sicer v zvezi že več kot deset let in imata dva otroka, sinu je ime Kyle, hčerki pa Mabel.

Stančko Šukalo je slovenska javnost spoznala leta 1996, ko je pri 18 letih postala druga spremljevalka na tekmovanju Miss Slovenije, leta 2001 pa je osvojila naziv mis Hawaiian Tropic.

