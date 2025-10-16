Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
16. 10. 2025,
8.54

Franc Jager se bo pri 78 letih spet poročil

Franc Jager | Foto STA

Foto: STA

Ustanovitelj trgovske verige Jager bo po poročanju Slovenskih novic ta konec tedna skočil v zakonski jarem s precej mlajšo izbranko.

"Če si starejši, je bolje, da je izbranka mlajša," je podjetnik Franc Jager, eden najbogatejših Slovencev, za Slovenske novice pokomentiral svojo nevesto Irenco, s katero se bosta ta konec tedna poročila na gradu Mokrice. Po poročanju Slovenskih novic naj bi bila od njega precej mlajša, spoznala pa sta se pred dobrim desetletjem, ko je prišla delat v njegovo podjetje.

To bo za Jagra drugi zakon, za njegovo nevesto pa prvi.

