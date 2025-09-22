Tina Gaber Golob je objavila fotografije s poroke, za katero sta se z Robertom Golobom, kot je razkrila, odločila le en mesec prej.

"Čeprav sva se zaročila že lani jeseni, nisva načrtovala, da bo najin dan že to poletje. A včasih življenje samo položi karte na mizo in govorice, ki so vzplamtele, so poskrbele, da naju je vprašanje 'kdaj bo poroka?' čakalo za vsakim vogalom. 'Pa dajva!'" se začne daljši zapis, ki ga je na Facebooku objavila Tina Gaber Golob. Ta si je ob poroki uradno dodala možev priimek, na družbenih omrežjih pa za zdaj nosi le svojega.

Kot je razkrila Gaber Golob, sta se za poroko odločila le mesec prej: "Ravno dovolj, da sva sestavila vse bistveno in izpustila vse nepotrebno kompliciranje, kar je za perfekcionistko, kot sem sama, pravzaprav izjemno razbremenilno. Ni bilo vse brezhibno, a prav to je naredilo poroko popolno."

Razkrila je tudi, kako je bil videti sam obred. "Robert je prišel ob zvokih Elvisa, jaz ob slovenski uspešnici 90., Prisluhni mi. Vmes je bil še govor, ki ga ni pričakoval, saj sem ga posnela takrat, ko so ga njegovi prijatelji presenetili z nepozabno fantovščino. Mnogi so se spraševali, zakaj je bilo slišati pesem Sreča na vrvici. Odgovor je preprost – po županovem govoru je na to pesem moj dvoletni nečak Nik prinesel prstane. Bil je izjemno simpatičen trenutek, poln čustev, hkrati pa spomin na mojega kužka Masha. In da ne pozabim – vsi, ki sva jih na ta dan močno pogrešala in jih ni več z nami, so imeli na obredu prav posebno mesto," je pojasnila.

"Presenečenje za naju na koncu obreda je bil Miran Rudan s pesmijo Na nebo. Nato sva se podala v špalir, kjer je 130 glasov skupaj zapelo Dan ljubezni. Beli cvetni listi so padali po zraku in 'feeling' tega trenutka bo ostal z nama za vedno," je opisala Tina Gaber Golob, razkrila pa tudi, kaj se je dogajalo pozneje na zabavi.

"Odločila sva se, da telefone odložimo. Ne zato, da bi skrivala dan, ampak zato, da bi se vsi za en dan res odklopili. In zgodilo se je točno to: plesišče je gorelo do jutra ob zvokih vsestranskih Mambotov in Deana on the mica, katerega glas me je kot večnega nostalgika teleportiral nazaj v otroštvo. Govori niso bili formalni, bili so en sam velik roast. Tako so naju vrteli na žaru, da sva zadišala bolj kot catering," je opisala dogajanje in dodala: "Vrhunec večera pa je bil flashmob. Robertovi in moji prijatelji so skrivaj vadili ples, se dobivali, se usklajevali in na koncu postali ena ogromna T&R familija. Ko so zaplesali, sva bila en res, res srečen par. Najmlajši in najstarejši, vsi skupaj, kot da se od nekdaj poznajo. A veste, to ni bil samo ples, to je bilo največje darilo. Kapo dol!"

Dogajanje se je nadaljevalo tudi naslednji dan, je še razkrila, sledil je namreč brunch, kjer jih je presenetil še Vili Resnik. "Ko danes pogledava nazaj, veva, da je bila odločitev prava. Najina poroka je bila povsem najina – vesela, zabavna, polna glasbe, plesa, morskega zraka, sonca in ljudi, ki nama veliko pomenijo. Točno taka, kot sva si jo želela," je zapis končala Tina Gaber Golob.

