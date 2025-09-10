Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V.

Sreda,
10. 9. 2025,
11.26

1 ura, 20 minut

poroka Tina Gaber Golob Tina Gaber Robert Golob Robert Golob

Glasbeniki na Golobovi poroki so morali podpisati pogodbo o molčečnosti

N. V.

Robert Golob, poroka | Foto STA

Foto: STA

Mambo Kings, ki so igrali svatom na poroki Roberta Goloba in Tine Gaber, so se s pogodbo dosmrtno zavezali molčečnosti

Da je na sobotni poroki Roberta Goloba in Tine Gaber zbrane zabavala glasbena skupina Mambo Kings, je znano, kaj več pa od njih ne bo mogoče izvedeti. Kot poročajo Slovenske novice, so glasbeniki z mladoporočencema podpisali pogodbo o nerazkritju informacij, kakršne so običajno namenjene varovanju občutljivih podatkov in zagotavljanju popolne zaupnosti.

Vodja zasedbe in nekdanji klaviaturist Mambo Kings Aleš Bartol je za Slovenske novice sicer izjavil, da je šlo za eno najlepših porok in najboljše svate, kar so jih kdaj imeli, drugih podrobnosti pa ni izdal in jih ne bo nikoli – pojasnil je namreč, da jih pogodba zavezuje k dosmrtni molčečnosti.

Revija Lady medtem razkriva, da sta si nastop skupine Mambo Kings na poroki zaželela oba mladoporočenca. Ob poročnem obredu je sicer kot gost presenečenja nastopil Miran Rudan, ki je zapel skladbo Na nebo.

