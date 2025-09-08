Ponedeljek, 8. 9. 2025, 7.40
17 minut
Prvič po poroki se je oglasila Tina Gaber Golob
Po sobotni poroki z Robertom Golobom se je na družbenih omrežjih oglasila Tina Gaber Golob.
Robert Golob in Tina Gaber Golob sta že pred poroko, ki je bila v soboto v strunjanski Vili Tartini, poudarila, da bo ta dogodek zaseben, v krogu družine in prijateljev. Golob je sicer po poroki dal krajšo izjavo za medije, Tina Gaber Golob pa se ni oglasila vse do nedelje zvečer.
Na Instagramu je objavila fotografijo, na kateri uživa v razgledu iz Vile Tartini, ter sporočila, da je dobila ogromno lepih sporočil, na katera pa še ni utegnila odgovoriti, in se zanje zahvalila.