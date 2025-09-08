Prvič po poroki se je oglasila Tina Gaber Golob

Po sobotni poroki z Robertom Golobom se je na družbenih omrežjih oglasila Tina Gaber Golob.

Robert Golob in Tina Gaber Golob sta že pred poroko, ki je bila v soboto v strunjanski Vili Tartini, poudarila, da bo ta dogodek zaseben, v krogu družine in prijateljev. Golob je sicer po poroki dal krajšo izjavo za medije, Tina Gaber Golob pa se ni oglasila vse do nedelje zvečer.

Foto: Instagram/tina_gaber

Na Instagramu je objavila fotografijo, na kateri uživa v razgledu iz Vile Tartini, ter sporočila, da je dobila ogromno lepih sporočil, na katera pa še ni utegnila odgovoriti, in se zanje zahvalila.