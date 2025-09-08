Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V.

Prvič po poroki se je oglasila Tina Gaber Golob

Tina Gaber je v soboto postala Tina Gaber Golob.

Tina Gaber je v soboto postala Tina Gaber Golob.

Foto: STA

Po sobotni poroki z Robertom Golobom se je na družbenih omrežjih oglasila Tina Gaber Golob.

Robert Golob in Tina Gaber Golob sta že pred poroko, ki je bila v soboto v strunjanski Vili Tartini, poudarila, da bo ta dogodek zaseben, v krogu družine in prijateljev. Golob je sicer po poroki dal krajšo izjavo za medije, Tina Gaber Golob pa se ni oglasila vse do nedelje zvečer.

tina | Foto: Instagram/tina_gaber Foto: Instagram/tina_gaber

Na Instagramu je objavila fotografijo, na kateri uživa v razgledu iz Vile Tartini, ter sporočila, da je dobila ogromno lepih sporočil, na katera pa še ni utegnila odgovoriti, in se zanje zahvalila.

Robert Golob in Tina Gaber sta poročena
Robert Golob, poroka
Prva izjava Goloba po poroki: Srečen sem

Vila Tartini poroka Tina Gaber Golob
