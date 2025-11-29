Tako kot v Sloveniji so tudi v Avstraliji letos prvič doživeli, da se je med mandatom poročil njihov premier.

Avstralski premier Anthony Albanese se je po petih letih zveze poročil s partnerko Jodie Haydon in s tem postal prvi avstralski predsednik vlade, ki se je poročil med mandatom.

Obred v krogu družine in prijateljev ter nekaterih ministrov je potekal v uradni premierjevi rezidenci v Canberri, poročni načrti vključno z datumom pa so bili iz varnostnih razlogov strogo varovani.

Ob poročnih fotografijah je na Instagramu pripisal preprosto posvetilo: "Ljubim te, Jodie":

"Presrečna sva, da sva lahko svojo ljubezen in predanost skupni prihodnosti delila s svojo družino in najbližjimi prijatelji," sta sporočila v izjavi za javnost.

Za 62-letnega avstralskega premierja je to drugi zakon, med letoma 2000 in 2019 je bil poročen s političarko Carmel Tebbutt, s katero imata sina. Ko je maja 2019 postal premier Avstralije, je bil prvi ločenec na tem položaju.