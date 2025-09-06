Predsednik vlade Robert Golob in Tina Gaber sta poročena, usodni da sta izrekla v strunjanski Vili Tartini.

V strunjanski Vili Tartini se je premier Robert Golob danes poročil s partnerko Tino Gaber, po novem Tino Gaber Golob, in s tem postal prvi slovenski predsednik vlade, ki se je poročil med svojim mandatom.

Kmalu pričakujemo izjavo za medije:

Čustveni nagovori, Sreča na vrvici in bučen aplavz

Po poročanju N1 je bilo izza zidov posestva v Strunjanu slišati nagovor neveste, ki je Golobu med drugim dejala: "Želim, da veš, da te imam neskončno rada. Ob tebi sem spoznala, da lahko obstaja človek, ki je srčno predan vsemu, česar se loti, in obenem topel, nežen in neizmerno pozoren."

Izmenjavo prstanov je pospremila pesem Sreča na vrvici, ob koncu obreda pa se je zaslišal bučen aplavz, poroča Dnevnik.

Obred je vodil ljubljanski župan Zoran Janković, ki je po poročanju Slovenskih novic mladoporočencema dejal: "Tina je bila rojena za prvo damo, samo Slovenija je morala počakati na pravega predsednika." Janković se je sicer že kmalu po uradnem delu dogodka odpeljal s prizorišča.

Gostje brez mobilnih telefonov

Med svati so podjetniki Tomaž Subotič, Janez Škrabec, Franjo Bobinac in Joc Pečečnik, generalni direktor GEN energije Dejan Paravan, evropska komisarka Marta Kos, ministra Klemen Boštjančič in Matej Arčon ter radijski voditelj Denis Avdić.

Po poročanju Slovenskih novic so morali vsi gosti ob prihodu izročiti svoje mobilne telefone. Policija je po poročanju STA do nedelje ob 9. uri zaradi izvajanja policijskih nalog prepovedala letenje v radiju 500 metrov okoli Vile Tartini s sistemi brezpilotnih zrakoplovov z izjemo zrakoplov policije in zrakoplova podjetja Kolman Aerial.

Poglejte video s prizorišča:

Vila Tartini je protokolarni objekt v upravljanju države, za zasebne dogodke pa jo širša javnost lahko najame šele zadnja štiri leta. Vilo je mogoče najeti od petka do nedelje, za dve nočitvi v dveh suitah in štirih dvoposteljnih sobah zaračunajo 12 tisoč evrov, vse preostale vsebine, ki spremljajo poroko, so seveda dodaten strošek.

Zunanjost Vile Tartini (foto: Ana Kovač):

Obleka iz Zagreba

Po poročanju revije Suzy naj bi bili nevestini družici njena sestra Urša Gaber ter tesna prijateljica Pina Weisseisen, ki sta sicer obe zaposleni v Golobovem kabinetu. Revija Suzy je ob tem razkrila še, da naj bi imela nevesta pripravljeni dve obleki priznanega oblikovalca, po kateri se je odpravila v Zagreb.

Foto: STA

Zvezo sta uradno potrdila leta 2023

Da je Robert Golob v zvezi s Tino Gaber, se je začelo šušljati že jeseni 2022, govorice pa so se še okrepile, ko sta se decembra 2022 skupaj udeležila božičnega koncerta v Vatikanu. Da sta par, sta potrdila, ko sta se februarja 2023 skupaj udeležila državne proslave ob kulturnem prazniku, Golob pa je kmalu zatem povedal, da živita skupaj in da je v postopku ločitve od svoje prve žene Jane Nemec.

Namige o skorajšnji poroki je spodbudil objavljen delček pogovora med Brigitte Macron, soprogo francoskega predsednika Emmanuela Macrona, in Tino Gaber ob slavnostnem odprtju prenovljene pariške katedrale Notre Dame. Takrat je Macron Tini Gaber izrekel čestitke, njegova soproga pa jo je vprašala, ali je rekla da. Tina Gaber je nato to potrdila, čeprav ni bilo jasno, kaj je bil predmet čestitke francoskega predsednika.