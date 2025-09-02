Spregovorila je načrtovalka poroke Roberta Goloba in Tine Gaber

"Sta odprta, vesta, kaj hočeta, ampak sta pripravljena poslušati," je načrtovalka porok Satin Papež za oddajo 24ur zvečer opisala Roberta Goloba in Tino Gaber, ki se bosta v soboto poročila v Vili Tartini v Strunjanu. Ta objekt je pri parih vse bolj priljubljen, je dodala načrtovalka, in povedala, da so lokacijo izbrali skupaj, pri čemer so izhajali tudi iz tega, da Golob prihaja iz Primorske.

O Robertu Golobu in Tini Gaber je povedala še, da sta "zelo odprta, odzivna, zelo preprosta ženin in nevesta."

Poroka predsednika vlade je velik zalogaj, specifična je predvsem glede varovanja in logistike, je še poudarila Satin Papež, ki je v oddaji 24ur zvečer razkrila tudi, kako to, da sta Golob in Gaber za načrtovalko porok izbrala prav njo. Kot je povedala, se s Tino Gaber poznata že šest let, spoznali sta se pri nekem skupnem projektu, jo je pa vseeno presenetilo, da sta za to nalogo izbrala prav njo.

Iz Golobovega kabineta so sicer prejšnji teden sporočili, da državni protokol pri organizaciji poroke ne sodeluje, bo pa na dogodku zagotovljeno varovanje, ki tudi sicer velja za predsednika vlade, saj je varovana oseba 24 ur na dan.

"Na dogodku ne bo tujih državnikov, ker bi to pomenilo, da dogodek ne bi bil več zaseben, hkrati pa bi nastali dodatni stroški za državo (za protokol, varnost), ki so ob obisku varovanih oseb, četudi gre za zasebni obisk, zahtevani," so še pojasnili v premierjevem kabinetu.